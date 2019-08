IN BEELD. Kevin Janssens poseert voor het eerst met zijn vriendin TDS

22 augustus 2019

20u43 1 Showbizz Kevin Janssens (39) en zijn vriendin Ella-June Henrard (25) hebben vandaag voor de eerste keer samen op een rode loper geposeerd voor de camera’s. De tortelduifjes waren in Antwerpen bij de première van ‘De Patrick’, de nieuwe film waar Janssens de hoofdrol in speelt.

Toch is het niet de eerste keer dat de twee samen op de foto gaan. In mei dit jaar maakte Janssens namelijk zelf bekend via Instagram dat hij en Ella-June een koppel vormen. De acteur deelde toen een foto van hem en zijn nieuwe geliefde in duikkledij tijdens een zonnige vakantie in Egypte. “Shit happens”, schreef hij toen laconiek, met een hartje erbij. Met de hashtag ‘laat ons nu gerust’ maakten de twee wel meteen duidelijk dat ze niet van pottenkijkers houden. Maar nu mag de hele wereld het dus weten: Ella-June doet Kevins hart voortaan sneller slaan.

(lees verder onder de foto’s)

Waar, wanneer en hoe de liefde tussen de twee precies kwam opborrelen, blijft voorlopig hun geheim. Kevin en Ella-June spelen wel allebei een hoofdrol in de nieuwe misdaadreeks ‘Fair Trade’. De reeks, die op VTM te zien zal zijn, gaat over een politiecommissaris die samen met een hoofdinspecteur verstrikt raakt in het criminele milieu en uiteindelijk verschillende bendes tegen elkaar probeert uit te spelen.

Heftig liefdesleven

Kevin Janssens heeft er hoe dan ook al een woelig liefdesleven opzitten. Zo had hij onder anderen relaties met Natalia, An Lemmens en Josje Huisman. Dat hij echter niet licht omspringt met relaties, blijkt uit een interview dat hij in februari gaf aan Kris Wauters op radiozender Joe. Toen hij het over het nummer ‘I’m on Fire’ van Bruce Springsteen had, zei hij: “Ik ben iemand die heel melancholisch kan zijn en donkere kantjes heeft, zeker als het over de liefde gaat. Ik kan daar heel diep en donker over nadenken.”

In de relatie met Ella-June lijkt er vooralsnog geen vuiltje aan de lucht. Zijn geliefde is trouwens evenmin een onbekende in de film- en televisiewereld. In 2010 debuteerde ze met een hoofdrol in de film ‘Bo’, naar het boek ‘Het Engelenhuis’ van Dirk Bracke. Later kreeg ze een rol in de telenovelle ‘Ella’, waar ze haar latere vriend Rik Verheye leerde kennen. In 2013 ging het koppel uit elkaar. Binnenkort kan je Ella-June bewonderen in de VTM-reeks ‘Kraak’ en de duikbootfilm ‘Torpedo’. Voor Kevin staat de film ‘L’état sauvage’ nog op de planning.