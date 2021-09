IN BEELD. Kathleen Aerts heeft haar guesthouse gevonden: “Al mijn charmes nodig gehad om de bank te overtuigen”

Showbizz“Tot drie keer toe deed iemand een hoger bod, maar de eigenares had het beste gevoel bij ons.” En zo mogen Kathleen Aerts (43) en haar man Steven (35), die gevolgd worden in ‘Villa Zuid-Afrika’ op VTM2, zich de trotse eigenaars noemen van een guesthouse in Franschhoek. De voormalige K3-zangeres is achttien uur per dag in de weer om er een pareltje van te maken. En de tijd dringt, want op de website staan de boekingen open vanaf 1 november. “Ik zal er elke dag zélf zijn. Ik wil zelf de mensen inchecken en het personeel managen.”