IN BEELD. K3, Metejoor, Stef Bos, Gunther Neefs en Portland vertrokken richting Barcelona voor 'Liefde voor muziek’

Zondagochtend of niet, K3 liep er in de vertrekhal gestyled en afgeborsteld bij. In opvallend oranje outfit. Hanne met een bolle buik en met de toestemming van haar gynaecoloog om nog te vliegen op zak. “Uiteraard had ik dat anders niet gedaan”, maakte ze duidelijk. De rest van het gezelschap was eerder casual. Een wollen vest voor Metejoor, een winterjas voor Stef Bos, vrijetijdskledij voor Gunther Neefs en Jente Pironet van Portland in T-shirt en jeansvestje.

Overigens viel ook het gesleur van valiezen heel erg goed mee. Enkel nog de klassieke trolleys. Geen gedoe met muziekinstrumenten of indrukwekkende koffers. Die werden via de weg verstuurd. Na aankomst in Barcelona trok de groep meteen richting Sitges, waar de groep een kleine week zal verblijven. De optredens zijn elders, in de schaduw van een chique cava-domein

Clash der genres

Het begrip ‘bonte bende’ in ‘Liefde voor muziek’ mag dit keer letterlijk genomen worden. Tien straffe stemmen, een paar zeer ervaren gasten en wat nieuwere namen. Een ‘clash der genres’. Te weten Daan, Günther Neefs, Jaap Reesema, K3, Metejoor, Portland en Stef Bos. Muzikaal een fijn spagaat gaande van rock tot elektro en meezingers voor jong en oud. Want wat doet Daan straks met de catchy meezingers van Metejoor? Hoe klinkt het pakkende nummer ‘Papa’ van Stef Bos in een nieuw jasje? En wie durft de dikke hit ‘Waterval’ van K3 onder handen nemen?

Stef Bos lacht als we hem vragen of hij als songsmid zijn ding heeft kunnen doen. “Absoluut”, klinkt het. “Ik ben er helemaal klaar voor. Het geeft een goed gevoel dat ik klaar ben met mijn werk. Ik heb me in augustus geweldig geamuseerd met het bewerken van de liedjes van deze fijne groep mensen. Voor de duidelijkheid: als ik me niet thuis had gevoeld in deze groep had ik nooit toegezegd. Maar het klikt geweldig. Ik mag uiteraard niks verklappen, maar het zal knetteren daar in Barcelona.” En dus zal het straks uitkijken zijn of er opnieuw een kandidaat ‘Zomerhit’ zal geproduceerd worden.

Het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’ zal volgend voorjaar op VTM te zien zijn.

