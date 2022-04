IN BEELD. Julie Vermeire en Leah Thys zingen luidkeels mee op première musical ‘The Sound of Music’

BVDoor corona moest ‘The Sound of Music’ al twee keer worden uitgesteld, maar vanmiddag kon deze musical eindelijk in première in de Antwerpse Stadsschouwburg. Tot groot jolijt van de cast met onder anderen Ianthe Tavernier, Geena Lisa en Koen Van Impe. En ook de aanwezige BV’s op de rode loper keken enorm uit naar dit nostalgisch verhaal met liedjes als ‘Do Re Mi’, ‘My Favorite Things’ en ‘Edelweiss’.

Jong en oud kent het verhaal van ‘The Sound of Music’ dankzij de wereldberoemde film met o.a. Julie Andrews en Christopher Plummer. De musical vertelt het verhaal van Maria, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven en de opdracht krijgt van Moeder Overste om als gouvernante te werken bij de Familie Von Trapp. Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van Kapitein Von Trapp onder een te streng regime leven. Wanneer de Kapitein een tijd van huis is, laat Maria de kinderen weer opbloeien.

Ianthe Tavernier treedt in de voetsporen van Julie Andrews als gouvernante Maria. “Voor mij is het pure nostalgie”, aldus de actrice. “Als kind bracht ik vele vakanties samen met mijn ouders door in Oostenrijk. Ik herinner me nog goed dat we met het hele gezin de film naspeelden op de bekende trappen en rond de fontein in Salzburg. Nu mag ik opeens Maria spelen. Dat is een dream come true. Mijn personage gaat door een rollercoaster van emoties tijdens haar avontuur. Ze evolueert van een naïef, jong en onbezonnen meisje tot een zelfzekere vrouw.”

Acht kilo afgevallen

Kapitein Von Trapp wordt dan weer vertolkt door Koen Van Impe. “Ik heb gekeken naar Christopher Plummer, die de kapitein speelde in de film. Aan het begin van het verhaal had hij zo een monkellach die hem mysterieus maakte. Door de komst van Maria verdwijnt die mysterieuze laag en zie je een geëngageerde man en liefhebbende vader, wat ongelooflijk mooi is om te spelen. Het Plummerlachje heb ik helemaal aan het einde van de repetitieperiode toegevoegd. Ik ben voor de rol ook acht kilo afgevallen en 15 jaar jonger geworden. Het eerste ging door minder crème aan mijn gerechten toe te voegen. Het tweede door extra crème op mijn gezicht aan te brengen.”

Peter Thyssen neemt de rol van ‘Oom Max’ op zich en An Lauwereins is ‘Moeder-Overste’. Zangeres en presentatrice Geena Lisa maakt in de rol van Barones Schräder haar musicaldebuut. “Het was regisseur Stany Crets die me heeft gevraagd en ik dacht bij mezelf: is dat iets voor mij? Ik zie graag musicals, maar kan ik het zangtechnisch wel aan? Die toonaarden van die nummers liggen vast en die kan je niet zomaar veranderen. Maar ik heb een test gedaan en dat vond ik heel leuk. Dus waarom niet? Je kunt op gelijk welke leeftijd openstaan voor nieuwe dingen die op je pad komen. Dat het nu pas gebeurt, betekent dat het zo moet zijn.”

Peter Van de Velde speelde in 2004 en 2009 de rol van Kapitein Von Trapp in ‘The Sound of Music’. Nu kon hij gewoon in de zaal zitten, naast zijn vriendin Debbie.

Volledig scherm © Steven Hendrix

Ex-topturnster Aagje Vanwalleghem kwam kijken naar ‘The Sound of Music’ met haar man Denis en hun kinderen Noa en Nael.

Volledig scherm © Steven Hendrix

Acteren, zingen en dansen: dat is een combinatie die Julie Vermeire en haar vriend Laurins enorm kunnen smaken.

Volledig scherm © Steven Hendrix

Michiel De Meyer en zijn zwangere vriendin Line Ellegiers. Het koppel krijgt binnenkort een eerste kindje.

Volledig scherm © Steven Hendrix

‘Familie-acteur’ Yanni Bourguignon was razend benieuwd naar wat Stany Crets met deze iconische musical heeft gedaan.

Volledig scherm première musical The Sound of Music © Steven Hendrix

VTM Nieuws-journalisten Kenneth Dée en Bo Van Spilbeeck lieten zich met veel plezier onderdompelen in de wereld van The Sound of Music.

Volledig scherm © Steven Hendrix

Lucas Van den Eynde genoot van een nostalgische musical samen met zijn vrouw Sofie en hun kinderen Lou en Flore.

Volledig scherm © Steven Hendrix

Nicole en Hugo houden van musicals en dus wilde het koppel deze première niet missen.

Volledig scherm © Steven Hendrix

Leah Thys maakte er een gezellig uitje van met stiefkleindochter Jana

Volledig scherm © Steven Hendrix

Celien Deloof nam goede vriend en musicalacteur Geoffrey Debondt mee.

Volledig scherm © Steven Hendrix

Radio 2-stem Kim Debrie en dochter Noa zitten al helemaal in het verhaal.

Volledig scherm première musical The Sound of Music © Steven Hendrix

‘Familie’-acteur Ray Verhaeghe heeft ‘The Sound of Music’ al meermaals gezien, maar toch krijgt hij er maar geen genoeg van. Net als zijn dochter Willemien en kleindochters Ellen en Hanne

Volledig scherm © Steven Hendrix

Ann Van den Broeck was heel benieuwd naar het eindresultaat van het harde hard werk van haar partner en regisseur Stany Crets.

Volledig scherm © Steven Hendrix

‘The Sound of Music’ speelt nog tot en met 18 april in Stadsschouwburg Antwerpen en van 22 tot en met 24 april in Trixxo Theater Hasselt. Tickets via deepbridge.be.

LEES OOK: