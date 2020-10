IN BEELD. Joren Houtevels is de nieuwe Mister Gay Belgium

ShowbizzJoren Houtevels uit het Vlaams-Brabantse Leuven werd zaterdagavond in het Antwerpse Theater Elckerlyc verkozen tot Mister Gay Belgium 2020. Heel wat BV’s woonden de avond bij.

Normaal gesproken zou premier Alexander De Croo de opvolger van Matthias de Roover bekend maken, maar door de coronacrisis moest onze eerste minister op het laatste moment afzeggen. Antwerps burgemeester Bart De Wever werd opgetrommeld als vervanger. Hij kondigde Joren als de nieuwe Mister Gay Belgium aan. Eerste ereheer werd regisseur Roland Javornik (37) uit Hasselt. Schrijnwerker Glen Mandos (26) uit Pelt werd verkozen tot tweede ereheer.

Volledig scherm Burgemeester Bart De Wever, Mister Gay Belgium 2020 Joren Houtevels uit Leuven, eerste ereheer Roland Javornik en tweede ereheer Glen Mandos. © Joel Hoylaerts/Photo News

Volledig scherm Freya Poppe © Joel Hoylaerts/Photo News

Ontwerpster en ‘Pink Ambition’-gezicht Freya Poppe was een van de aanwezigen.

Volledig scherm Kristof Goffin © Joel Hoylaerts/Photo News

‘Dertigers’-acteurs Kristof Goffin zat mee in de jury. “Het is belangrijk dat we een goede vertegenwoordiger kiezen voor onze gemeenschap”, klonk het bij aanvang.

Volledig scherm ‘Blind Getrouwd’-deelnemers Christophe en Laura. © Joel Hoylaerts/Photo News

Ze vonden dan wel de liefde niet tijdens ‘Blind Getrouwd’, kandidaten Christophe en Laura hielden wel een stevige vriendschap over aan hun deelname. “Ik kom supporteren voor mijn ex-man Nick, die vanavond in de jury zit”, legt Christophe uit.

Volledig scherm Jill De Greef © Joel Hoylaerts/Photo News

Influencer en ‘Pink Ambition’-gezicht Jill De Greef pikte ook nog even de uitreiking mee. “Fijn dat deze show toch nog mocht doorgaan”, zegt ze.

Volledig scherm Kandidaten Miss Exclusive en de huidige Miss Exclusive, Kimbery Bosman. © Joel Hoylaerts/Photo News

Huidig Miss Exclusive Kimbery Bosman kwam ook langs, samen met kandidates Serena en Nisa. Zij deden eerder mee aan Miss België.

Volledig scherm Andy Peelman © Joel Hoylaerts/Photo News

‘De Buurtpolitie’-acteur Andy Peelman was een van de juryleden. “Ik heb speciaal een mooi kostuum aangetrokken. Da’s belangrijk als je jurylid bent”, lachte Andy.

Volledig scherm Stijn Van Poucke en Nuria Gilizintinova © Joel Hoylaerts/Photo News

‘Blind Getrouwd’-koppel Stijn en Nuria maakte er een glamoureuze avond van zonder kids.

Volledig scherm ‘De Buurtpolitie’-acteur Johan Kalifa Bals en zijn vriendin Selina. © Joel Hoylaerts/Photo News

‘De Buurtpolitie’-acteur Johan Kalifa Bals kwam samen met z’n partner Selina naar de show kijken.

Volledig scherm Kelly Pfaff © Joel Hoylaerts/Photo News

Roze haren en een bijpassende roze das voor jurylid Kelly Pfaff.

Volledig scherm Jo Vally © Joel Hoylaerts/Photo News

Voor Jo Vally was het de eerste keer dat hij gevraagd werd om in een jury te zetelen. “Maar ik vind het zo plezant”, aldus de zanger.

Volledig scherm Leah Thys © Joel Hoylaerts/Photo News

Ook Leah Thys mocht haar oordeel vellen over de negen finalisten.

Volledig scherm Joyce De Troch en Koen Crucke © Joel Hoylaerts/Photo News

Mondmaskers of niet, juryleden Joyce De Troch en Koen Crucke persten er toch een geslaagde selfie uit.

Volledig scherm ‘Blind Getrouwd’-deelnemer Nick Laenen © Joel Hoylaerts/Photo News

‘Blind Getrouwd’-gezicht Nick Laenen zorgde er als jurylid mee voor dat Joren met de felbegeerde sjerp naar huis mocht.

Volledig scherm Jochen Vanhoudt en goede vriendin Kristina © Joel Hoylaerts/Photo News

BV-kapper Jochen Vanhoudt kwam ook langs, in het gezelschap van goede vriendin Kristina, die ooit nog te zien was in ‘Komen Eten’.

Volledig scherm Get Ready! trad op tijdens de show. © Joel Hoylaerts/Photo News

Get Ready! mocht nog even een coronaproof feestje bouwen. Dat deden de heren met ‘Laat’ en ‘Diep’.

Volledig scherm Ook Loredana mocht haar ding doen. © Joel Hoylaerts/Photo News

Loredana mocht voor de gelegenheid ‘She’s after my piano’ brngen zonder Patje Krimson. Hij had eerder op de avond het publiek al opgewarmd met z’n beats.

Volledig scherm Jurylid Dana Winner maakte indruk met haar stem... en indrukwekkende jurk. © Joel Hoylaerts/Photo News

Jurylid Dana Winner bracht tijdens de show een pakkende versie van ‘One moment in time’, een nummer van Whitney Houston. Dat deed ze in een indrukwekkende baljurk.