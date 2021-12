IN BEELD. Joe-kerstactie ‘Pakje Van Je Hart’ loopt op volle toeren: “Lichtpuntje in een moeilijke periode"

Met de actie ‘Pakje Van Je Hart’ geeft de radiozender Joe zijn luisteraars de kans om iets hartverwarmend te doen voor kinderen die leven in armoede en dat tijdens de eindejaarsperiode. In ons land leeft er 1 kind op 5 in een kansarm gezin, een gegeven dat voor veel mensen nog steeds onbegrijpelijk is. Wie wil, kan via de website pakjevanjehart.be een kerstcadeau kopen voor een kind dat er anders misschien geen krijgt. In totaal zijn er vier leeftijdscategorieën en per categorie kan je kiezen voor drie cadeautjes van 10, 20 ofwel 30 euro. Nog een mogelijkheid is om een cadeautje te kopen in het Joe Christmas House waar de pakjesboom in de vitrine staat of via de rijdende Joe Pakjestruck.

Lichtpuntje

Ondertussen loopt de actie al enkele dagen en Joe-presentatrice Anke Buckinx is alvast ontzettend dankbaar voor de hartverwarmende woorden en daden van alle luisteraars. “Ik ben ook zelf een keertje meegereden met de Joe Pakjestruck en ik ben ervan verschoten van hoeveel mensen er zijn komen opdagen. Naar mijn gevoel leeft de actie écht en voelen veel luisteraars zich betrokken. Dat is enorm fijn om te zien.” Momenteel is door corona ook vaak sprake van een negatieve berichtgeving, maar dat lijkt de Joe-luisteraars net aan te moedigen om hun goed hart te laten zien. “Luisteraars vertellen ons regelmatig dat ze het fijn vinden dat we in deze moeilijke periode toch nog voor een positieve noot zorgen. Veel mensen voelen zich net daarom ook gestimuleerd om mee te doen. Op deze manier kunnen ze alsnog een lichtpuntje creëren”, aldus Anke.

De actie laat de Joe-luisteraars dus zeker niet onberoerd, maar ook Anke zelf is in de afgelopen dagen geraakt geweest door de verhalen van anderen. Eentje is alvast het verhaal van Isabelle, een alleenstaande mama van vijf kinderen. Isabelle kwam alleen te staan nadat haar man gestorven is aan huidkanker. De ziekenhuisfacturen waren torenhoog. Als gevolg is ze uiteindelijk ook in schuldbemiddeling geraakt. “Ze had geen recht op een weduwepensioen omdat ze zes maanden te jong was. Haar levensverhaal is gewoon zo heftig, dat heeft mij écht diep geraakt”, vertelt de Joe-presentatrice ons aan de telefoon. “Er waren maanden dat ze moest rondkomen met 25 euro. Daarnaast kon ze haar dochter niet naar de zwemles sturen omdat er gewoon geen geld voor was.” Zo’n verhaal zet je volgens Anke Buckinx weer met beide voeten op de grond. De getuigenis van Isabelle sloeg bij veel Joe-luisteraars ook in als een bom. “Er zijn veel mensen die vervolgens een cadeautje hebben gekocht, maar er waren ook een aantal luisteraars die lieten weten dat ze de situatie van Isabelle herkenbaar vonden. “Er zijn best wel wat mensen die het eerst goed hadden, maar in armoede zijn terechtgekomen nadat ze alleen kwamen te staan.”

‘Pakje Voor Je Hart’ loopt nog tot 16 december, maar ondertussen is de kaap van 500.000 euro al gepasseerd. “Dat is gewoon geweldig”, aldus een enthousiaste Anke Buckinx. “Ik had nooit verwacht dat het zo’n vaart zou lopen. Het is ontzettend fijn dat onze luisteraars hun hart laten zien, soms gaat het ook om mensen die zelf niet veel hebben, en daar ben ik heel dankbaar voor.” Komende donderdag is het de grote finale en deze viert Anke samen met haar Joe-collega’s Sven Ornelis, Raf Van Brussel en Rani De Coninck. “Wat de komende dagen nog gaan brengen, weet ik niet, maar we gaan proberen om nog zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Hopelijk kunnen we op deze manier nog wat extra geld inzamelen voor Pakje Van Je Hart’.”

Samen met haar 6-jarige dochter Lou heeft Anke zelf ook voor 100 euro aan cadeautjes gekocht. “Zelfs voor volwassenen is het vaak nog moeilijk tastbaar, dus het was voor haar niet makkelijk om de situatie volledig te begrijpen. Wanneer ik het haar had uitgelegd, was ze wel door het dolle heen om mee pakjes te kiezen. ‘Pakje Voor Je Hart’ was op deze manier voor haar wel een mooie introductie van wat de realiteit nu juist is. ”Voor wie zelf nog geen pakje gekocht heeft, heeft Anke ook nog maar één boodschap. “Ze zeggen dat het fijn is om een cadeautje te krijgen, maar dat het nóg leuker is om eentje te geven. Dat is ook effectief het geval. Achteraf kreeg ik echt een warm gevoel vanbinnen, want je weet gewoon dat je met deze cadeautjes een kind in armoede blij gaat maken. En zeg nu zelf: wat is er mooier dan dat?’

