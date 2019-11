IN BEELD. Joe-dj’s vieren digitale radiozender Joe Christmas met kerstdiner SDE

06 november 2019

15u36 0 Showbizz Op dinsdag 5 november, precies 50 dagen voor kerst, lanceerde radiozender Joe een eigen digitale radiozender: Joe Christmas. En de naam verklapt het al: op deze zender hoor je de hele dag door alleen maar kerstmuziek. Om de zender feestelijk in te wijden, trakteerde dj Jan Bosman zijn collega’s op een heus kerstdiner, mét kerstman.

Wie niet kan wachten tot het kerstmis is, kan bij Joe terecht voor een grote dosis kerstliedjes. Sinds dinsdag draait de digitale zender Joe Christmas 24 uur per dag kerstmuziek. Om dat te vieren werden de Joe-dj’s helemaal ondergedompeld in passende sferen. Jan Bosman ontpopte zich tot ‘Kerstjan’ en trakteerde zijn collega’s op een heus kerstdiner, met kroketjes, appeltjes en veenbessen en gebraad. Voor de gelegenheid hadden zijn gasten zich trouwens ook feestelijk uitgedost in kleurrijke kersttruien.

Joe Christmas is te beluisteren via DAB+, Joe.be, de Joe-app en het Radioplayer-platform.