IN BEELD. Jérémie Makiese poseert in het zwart op turquoise loper Songfestival

TV D-day in ‘Boer zkt vrouw’: Elien staat voor aartsmoei­lijk dilemma

Vanavond krijgen we in ‘Boer zkt vrouw’ te zien wie boerin Elien kiest. Maar een gemakkelijke beslissing is dat allesbehalve, zegt ze tegen Dina Tersago. “Ik voel geen verliefdheid. Ik ben sowieso wel iemand die traag verliefd wordt. Ik heb er tijd voor nodig.” En dus zit ze met haar gevoelens in de knoop: “De knapste is Dries”, zegt ze. “Maar ik merk dat hij wat beleefder is. Bij Lorenz vind ik het net leuk dat ik hem af en toe wat terug moet trekken. Dat heb ik ergens wel nodig. Dat speelse vind ik net leuk.” Een keuze maken blijft dus aartsmoeilijk. “Ik ga het gewoon zien", zegt ze. “Ik ga op het moment gewoon kiezen wie er het eerst in mij opkomt.”

10:15