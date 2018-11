IN BEELD. Jens Dendoncker trekt dan toch naar New York voor de Emmy Awards... al is dat wel in 3D-versie KDL

19 november 2018

16u06

Bron: Medialaan 0 Showbizz Jens Dendoncker heeft de laatste tijd meer last van epilepsie-aanvallen en besloot daarom om niet naar New York te trekken, waar straks de Emmy Awards worden uitgereikt. Het team achter ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ maakt kans op een beeldje en ze wilden Jens niet missen bij de uitreiking. Ze lieten daarom een 3D-versie van hem maken die ze overal mee naartoe nemen.

Het VTM-programma maakt kans op een Emmy in de categorie non-scripted entertainment. Of het team het beeldje ook effectief mee naar huis mag nemen, weten we pas vannacht. Tim Van Aelst en co zorgen er in tussentijd alvast voor dat de miniatuurversie van Jens het hele avontuur mee kan beleven.