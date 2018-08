IN BEELD. Je hebt extravagant en dan heb je Lady Gaga: zo maakte de superster haar opwachting in Venetië DBJ

31 augustus 2018

08u31 1 Showbizz In 'A Star is Born' speelt Lady Gaga (32) haar eerste hoofdrol in een langspeelfilm. Ter promotie was ze donderdag in Venetië en daar maakte ze een erg bijzondere opwachting.

Hoewel de meeste grote sterren per boot op het filmfestival van Venetië aankwamen, leek het wel of Lady Gaga had het reizen per boot uitgevonden. Ze gaf de paparazzifotografen een showtje met een zwart jurkje, een roos en torenhoge pumps.

'A Star is Born' is de derde remake van een Hollywoodfilm uit 1937. Gaga speelt de muzikale hoofdrol naast Bradley Cooper, die de film ook regisseerde en enkele nummers schreef.