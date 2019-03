IN BEELD. Ignace Crombé en Trisha begraven strijdbijl op filmpremière De Fabeltjeskrant CD

30 maart 2019

13u56 0 Showbizz Deze voormiddag vond in Kinepolis Antwerpen de filmpremière plaats van De Fabeltjeskrant: De Grote Dierenbos-Spelen. Voor de aanwezige bekende mama’s en papa’s was het een blij weerzien met personages als Meneer de Uil en Juffrouw Ooievaar. En voor hun kinderen ging er een nieuwe (beestige) wereld open.

Heel wat bekend volk op de rode loper, al was het toch vooral Ignace Crombé en Trisha, voortaan met een donker kapsel, die met alle aandacht gingen lopen. Het voormalig BV-koppel poseerde voor het eerst in lange tijd nog eens samen met hun dochtertje Axelle (7). Ook Marie-Lore en Marie-Lynn, de tweeling van de zangeres met haar huidige man Kurt, waren erbij. Begin 2015 gingen Trisha en Ignace uit mekaar. Wat volgde was een rondje moddergooien op Facebook, onder meer over het hoederecht over Axelle, en elkaar jaloers maken met foto’s van hun nieuwe partners. Maar die strijdbijl lijkt ondertussen begraven te zijn.

Net als de andere BV’s genoten ze van de filmversie van De Fabeltjeskrant. Die start met de legendarische tune “Hallo Meneer de Uil” uit de televisiereeks. Het verhaal van de prent speelt zich af in het Grote Dierenbos waar er weer van alles gebeurt. Zo dreigt de picknick van Juffrouw Ooievaar in het water te vallen als Bor de Wolf geen uitnodiging heeft ontvangen. En Stoffel de Schildpad heeft één grote droom. Hij wil leren vliegen. Op zijn verjaardag zorgen Ed en Willem Bever dat zijn droom werkelijkheid wordt. Meneer de Uil staat weer paraat om uitgebreid verslag uit te brengen. Net als over de opening van de jaarlijkse Grote Dierenbos-Spelen. In deze spannende competitie nemen Team Zwart van Meneer de Raaf, en Team Wit van Juffrouw Ooievaar, het tegen elkaar op. Welk team zal dit jaar winnen?

Heel wat bekende mensen verlenen hun stem aan de dieren. Zo spelen onder anderen Walter Baele (Meneer de Uil), Guga Baùl (Meneer de Raaf), Tine Embrechts (Juffrouw Ooievaar), Günther Lesage en Ben Segers (Ed en Willem Bever) en Bart Hollanders (Stoffel de Schildpad) mee. De stem van Wally de Windhond wordt ingesproken door DJ Armin van Buuren. Ook maakte hij enkele dancesongs voor deze film.

De Fabeltjeskrant: De Grote Dierenbos-Spelen komt uit op 3 april in de zalen.