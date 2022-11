IN BEELD. Iconische foto’s tonen het rijkgevulde leven van Nicole & Hugo

Showbits Zelfs Gert Verhulst krijgt nog te maken met afwijzing: "We vroegen Ella Leyers voor de musical ‘Red Star Line’, maar helaas”

De champagne mag rijkelijk vloeien bij Studio 100, want de nieuwe spektakelmusical ‘Red Star Line’ heeft al meer dan 100.000 tickets verkocht. En dat in tijden van een energie-crisis. “Dat ligt voornamelijk aan de reputatie die we hebben”, glundert Gert Verhulst, “Mensen weten dat ze kwaliteit kunnen verwachten”. Naast Jelle Cleymans en Jonas Van Geel, zullen onder meer Peter Van den Begin en Carry Goossens te zien zijn in de musical. Ook Ella Leyers stond op de wishlist van Verhulst, maar zij weigerde. Waarom dat het geval is, ontdek je in een nieuwe Showbits.

