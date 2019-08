IN BEELD. Ian Thomas opent CBD-shop in Antwerpen en ‘Familie’-collega’s komen hem feliciteren Jolien Boeckx

27 augustus 2019

21u33 0 Showbizz Een grote dag voor Ian Thomas (22). In Antwerpen heeft hij vanavond zijn CBD-shop geopend. En dat kon niet zonder zijn echte familie én tv-familie. Collega’s Vincent Banic en Bab Buelens, waarmee hij tot maandag in ‘Familie’ te zien was, waren van de partij.

Ian staat dagelijks nog t.e.m. zondag in zijn shop om de mensen te laten kennismaken met CBD of cannabidiol. De stof wordt gewonnen uit de hennepplant, maar in tegenstelling tot cannabis kan je er niet high of verslaafd van raken. “Het heeft zelfs een helende werking, dat heb ik gezien toen ik nog in Californië woonde”, zegt Ian. “Maar helaas zijn ze daar in België nog niet van overtuigd en komen er vooral negatieve reacties op. Met mijn pop-upshop wil ik daar verandering in brengen. Iedereen is welkom om kennis te komen maken met CBD.” In de winkel verkoopt Ian een assortiment etherische CBD-oliën en geurkaarsen.

Ganō x IAN Thomas is open van woensdag 28 augustus tot en met zondag 1 september, telkens van 11 uur tot 20 uur (zondag van 10 tot 16 uur), en bevindt zich in de Kloosterstraat 167.