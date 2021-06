IN BEELD. Honderden fans van Britney Spears verzamelen voor rechtbank

Het concept ‘Free Britney’ zag het licht in 2009 en was oorspronkelijk een initiatief van BreatheHeavy.com, een fansite van de zangeres. Maar twaalf jaar later is het begrip sterker dan ooit, dat bleek uit de massale opkomst van woensdag. Toen het aan Britney Spears was om te getuigen in de rechtbank, verzamelden honderden fans van de zangeres zich voor het gebouw.

Voorts schrijven verschillende Amerikaanse media dat er continu toeterende auto’s voorbijreden. Hun manier om steun te betuigen en dat niet alleen aan de zangeres, maar ook aan de vele activisten die zich verzameld hadden voor het gerechtsgebouw van Los Angeles.

Fans van de zangeres deden bovendien meer dan alleen opdagen. Verschillende aanwezigen hadden borden met slogans bij of verschillende andere accessoires. Denk bijvoorbeeld aan een jasje met de hashtag #FreeBritney op zoals op onderstaande foto.

Daarnaast waren ook de Amerikaanse media massaal ter plaatse. Terwijl de zangeres haar zegje deed in de rechtbank, interviewden zij enkele aanwezige fans. Eentje daarvan was Mr. Wu en hij was naar eigen zeggen in shock na het verhaal van zijn idool. “De realiteit is nog veel erger dan wat we verwacht hadden. Maar ik ben zo trots dat ze eindelijk haar kant van het verhaal heeft gedaan”, klinkt het in ‘The New York Times’.

Lisa MacCarley, een advocate, heeft de honderden fans van de zangeres toegesproken. Zij bevestigde dat hun vermoedens altijd al klopten. Uit de getuigenis van de zangeres bleek namelijk dat ze allesbehalve gelukkig is met de bewindvoering van haar vader. “Aan de mensen van de #FreeBritney-beweging: jullie hadden gelijk.”

Fans van de zangeres konden bovendien live meeluisteren naar haar getuigenis. Op vraag van Britney Spears zelf werd haar verhaal namelijk publiekelijk uitgezonden. Aan het gerechtsgebouw hingen verschillende luidsprekers, waardoor de betogers woord voor woord konden volgen.

Tijdens de bijeenkomst voor het gerechtsgebouw was er ook aandacht voor de veiligheidsmaatregelen. Zowel de aanwezige agenten als een groot deel van de aanwezige fans droegen een mondmasker. Sommige aanwezigen hadden voor de gelegenheid zelfs een speciaal #FreeBritney-mondmasker meegebracht.

In totaal waren er uiteindelijk meer dan honderd fans aanwezig en niet alleen uit Los Angeles. Uit alle uithoeken van de Verenigde Staten waren er betogers te vinden, onder meer uit Las Vegas, Detroit en New York City.

Hun boodschap voor Jamie Spears, de vader van de zangeres, en voor het Amerikaanse gerecht was alvast eensluidend. Op verschillende borden stonden volgende boodschappen: “Verdwijn uit het leven van Britney. Ze wil dat je uit haar leven gaat” of “Geef Britney nu haar vrijheid terug.”

Daarnaast maakten de vele fans ook duidelijk dat hun idool veel te lang het zwijgen is opgelegd. Op één van de borden was er bijvoorbeeld een foto van Britney te zien waarop de mond van de zangeres dichtgeplakt was met tape.

Dat het dertien jaar later — de vader van Britney is als sinds 2008 verantwoordelijk voor zijn dochter — pas tot een hoogtepunt zou komen, hadden fans nooit verwacht. “Wij dachten dat zijn bewindvoering al veel vroeger tot een einde zou komen. We dachten dat de druk van buitenaf alles in gang zou zetten”, aldus Kevin Wu in ‘The New York Times’.

Of de zangeres na al die jaren haar leven eindelijk weer in handen krijgt, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar volgens haar fans zit er nog maar een ding op: “Free Britney, b*itch.”

