IN BEELD. Het Vlinderpaleis kleurt roze door de komst van de Vlaamse ‘Legally Blonde’

Streamz Documentai­re, drama of daverende actie: deze nieuwe films en series komen dit weekend uit

2 oktober Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met de veelbelovende comeback van komiek en talkshowhost Jon Stewart in ‘The Problem with Jon Stewart’ (Apple TV+), special effects in overvloed in ‘La Brea’ (Streamz) en de verfilming van ‘Diana: The Musical’ (Netflix). Dit is onze streaming top 5!