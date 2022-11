IN BEELD. Het rijkgevulde leven van Nicole Josy van iconisch zangduo Nicole & Hugo

Showbizz Miss België Chayenne Van Aarle zal ons land vertegen­woor­di­gen op Miss Universe

Chayenne Van Aarle is van plan om in de voetsporen van haar voorganger Kedist Deltour te treden. Onze huidige Miss België is namelijk van plan om ons land te vertegenwoordigen op de Miss Universe-verkiezing in de Amerikaanse staat New Orleans.

3 november