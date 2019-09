Exclusief voor abonnees IN BEELD. Het atypische huwelijk van ‘Familie’-acteur Jan Van den Bosch CD

10 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Jan Van den Bosch (35), Zjef in ‘Familie’, en Fran (35) zijn op 31 augustus getrouwd op een niet zo alledaagse manier: ze hadden samen hun trouwkleren gekozen, trokken in een motor met zijspan naar het gemeentehuis en hun zoon Lou (7) was ceremoniemeester. Wél typisch op zo’n trouwdag: er hing veel liefde in de lucht.

Ze hadden de laatste écht hete dag van de zomer van 2019 uitgekozen om hun jawoord te geven, Jan Van den Bosch en zijn Fran. En hoewel ze al vijftien jaar samen zijn, voelt het sinds die 31ste augustus toch allemaal nog wat extra bijzonder. “Kunnen zeggen dat Fran mijn vrouw is, dat geeft toch een extra dimensie aan onze relatie”, vindt Jan. “Het voelt allemaal intenser, Fran en ik kijken elkaar nu nog dieper in de ogen (lacht).”

Je draagt nu een ring die je voortdurend herinnert aan jullie nieuwe status.

“Klopt, een ontwerp van mijn schoonmoeder trouwens, zij is juwelenontwerpster. In mijn ring staat een afdruk van een pluim van een kip omdat Frans achternaam Kiekens is. In die van haar staat een afdruk van een bladnerf van een boom, een verwijzing naar Van den Bosch. Heel symbolisch dus.”

Genieten jullie nu volop van de wittebroodsweken terwijl de rest van de wereld weer aan het werk is?

“De dinsdag erna waren we allebei alweer aan het werk, hoor. Een huwelijksreis zal pas voor over twee zomers zijn, wanneer de kinderen allebei op Chiro-kamp kunnen. Maar ik vermoed dat we onder ons tweetjes wel nog een motortripje gaan doen. Of toch een trip mét de kinderen... De voorbije weken draaide alles toch vooral rond ons, met alle voorbereidingen van het feest. Nu moet alles weer in het teken staan van ons gezin.”

