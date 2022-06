IN BEELD. Herman Verbruggen en Walter Damen opgeroepen als jurylid in assisenzaak ‘De Sterrenmoord’

ShowbizzIs de beklaagde schuldig of onschuldig? Die loodzware taak rustte vanavond op de schouders van verschillende BV’s tijdens de première van het theaterstuk ‘Assisen 4 - De Sterrenmoord’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Met op de planken het acteurskoppel Bieke Ilegems en Erik Goossens. Zij staan als advocaat én procureur met gekruiste degens tegenover mekaar.

‘Assisen 4 - De Sterrenmoord’ vertelt het verhaal van de invloedrijke culinaire journalist Hubert Van Parijs die in zijn huis dood wordt aangetroffen. Aanvankelijk denkt men aan een natuurlijke dood, maar sectie wijst naar vergiftiging. Onderzoek leidt naar chef Lucien Valcke van het sterrenrestaurant Chez Lulu. Hubert plaatste kort voor zijn dood een recensie in de krant, waarin hij het restaurant betitelt als ‘ster-onwaardig’. Een artikel dat niet zonder gevolgen blijft: een dergelijke kritiek kan hem zijn ster, zijn reputatie en zijn restaurant kosten. Genoeg redenen om iemand te vermoorden? Het publiek zit op de eerst rij tijdens dit spraakmakend moordproces, inclusies flashbacks, en treedt ook op als volksjury. Op het einde van de voorstelling beslissen zij over schuld en onschuld

Naast Bieke Ilegems (advocaat) en Erik Goossens (procureur) spelen ook Kim Van Oncen, Tom Audenaert, Peter Thyssen, Manou Kersting, Frank Maes en Veerle Malschaert mee in dit stuk. Normaal zou Walter Damen de rol van procureur spelen, maar de bekende strafpleiter moest uiteindelijk verstek geven omdat het niet combineer was met zijn werk. “Ik ben op mijn limieten gestuit qua werk en hetgeen ik er kan bijnemen”, aldus Damen. En dus moest Uitgezonderd, het productiehuis van James Cooke, op zoek naar een vervanger en die vonden ze bij Erik. “Het is volgens mij één van de grootste uitdagingen van mijn leven om deze rol tot leven te brengen tegen de première van 18 juni”, zei de acteur onlangs. “Ik stond elke morgen al op om 5u, vanaf nu zal het om mijn tekst te leren zijn. Ik heb ook met Walter gesproken en hij heeft me enkele tips gegeven. En het gaat zo fijn zijn om op scène het verbale gevecht met mijn vrouw aan te gaan en te strijden voor elke stem van het publiek.”

‘Assisen 4 - De Sterrenmoord’ speelt nog tot en met 3 juli in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets via uitgezonderd.be.

“Het was een heftig productieproces, maar ik ben heel trots op het eindresultaat”, aldus James Cooke aan de zijde van zijn man Dorian. “Dus allemaal komen kijken.”

“Ik zou heel graag eens in een echte volksjury zitten”, zegt Herman Verbruggen met naast zich zijn vrouw Petra. “Al lijk het mij wel niet te onderschatten. Je beslist over iemands leven.”

“Ik ben blij dat de productie toch is kunnen doorgaan, maar voor mij was het echt niet haalbaar”, vertelt Walter Damen die normaal de rol van procureur zou spelen maar nu in de zaal zat met zijn vrouw Alexia. “Ik weet al hoe het gaaf aflopen, dus tijdens de beslissing over schuld of onschuld onthoud ik mij.”

Ook Ben Rottiers zakte af naar Theater Elckerlyc voor de première van Assisen 4.

Tegen De Sterren Op-acteur Chris Van Espen kwam kijken met zijn vrouw Elke. Hij staat deze zomer op de planken in het komische stuk Groeten Uit 2032 als Steven Van Gucht.

Sonja Kimpen en haar man Marc kwamen supporteren voor schoondochter Kim Van Oncen. “We weten dat ze heel zenuwachtig was, want het is haar eerste keer op de planken.”

‘Dertigers’-acteur Kristof Goffin maakte er een geslaagde avond van met een vriend.

Wanne Synnave presenteert in juli en augustus de Ochtendshow op MNM, maar nu had hij nog de tijd om met een vriendin naar het theater te gaan.

K2 Zoekt K3-kandidaat Remi De Smet en actrice Maxine Janssens, bekend van Familie en Kabouter Plop, waren samen op stap.

Herbert Flack met regisseur Frank Van Laecke en een kennis.

Ludo Hoogmartens en zijn partner Mieke keken enorm uit naar Assisen 4.

