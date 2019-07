IN BEELD. Hemelsluizen breken open boven Tomorrowland DBJ

27 juli 2019

14u38 6 Showbizz Na de verzengende hitte van de voorbije dagen, braken de hemelsluizen open op de tweede zaterdag van Tomorrowland. Al de hele ochtend was het overtrokken boven de Schorre in Boom, maar iets na de middag viel de regen met bakken uit de lucht.

Vrijdag puften en zweetten de festivalgangers van Tomorrowland nog onder een loden hitte, maar dit weekend staan de weerkaarten heel anders. De vroege vogels op het festival werden getrakteerd op een plensbui om u tegen te zeggen. De meesten zochten meteen een schuilplaats onder een van de vele tenten, maar anderen lieten zich niet tegenhouden door wat regen.

De organisatie van Tomorrowland wist dat dergelijk onweer ging komen en bereidde zich zo goed mogelijk voor door weermannen in te schakelen. Zij geven updates over de weersomstandigheden. Het KMI heeft trouwens code oranje voor onweer afgekondigd in heel het land. Er worden vandaag en volgende nacht onweders verwacht die lokaal hevig kunnen zijn.