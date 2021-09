IN BEELD. Harry en Olga tonen hun nieuwe stekje: “Fans die ongevraagd in onze tuin springen, dat kan hier niet meer”

TV “Ik was amper 13 toen ik wou meedoen in een seksfilm”: pornoac­teurs open in ‘Durf Te Vragen’

8 september Dinsdagavond getuigden acht mensen uit de porno-industrie openhartig over hun job in ‘Durf te vragen’. Onder meer pornoproducente Elise Van Vlaanderen en online pornomodel Nanoe Vaesen kwamen aan het woord. Ze vertelden hoe ze in de pornowereld terechtkwamen en spraken over de verschillen tussen de Vlaamse porno-industrie en de Amerikaanse. Siska Schoeters ging ook op bezoek bij Damon Heart, die actief is in de wereld van het gay adult entertainment. “Porno is een beetje Walt Disney voor volwassenen.”