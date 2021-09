IN BEELD. Harry en Meghan met hoofd in de wolken tijdens bezoek aan New York

Celebrities Bekijk hier de trailer van de explosieve Britney Spe­ars-documentai­re: “Ik wil gewoon mijn leven terug”

8:45 Netflix heeft de volledige trailer gelost van de explosieve Britney Spears-documentaire. In de eerste beelden van ‘Britney vs. Spears’ horen we onder meer hoe de zangeres vertelt dat ze haar leven terug wilt. “Ik heb dezelfde rechten als iedereen.” Britney (39) is niet blij met de nieuwe documentaire. “Dit is weer een ongeautoriseerde documentaire waar ze geen goedkeuring voor heeft gegeven”, aldus de insider.