IN BEELD. ‘H4Z4RD’ in première op Tomorrowland

Harde johnnyschijven uit de nineties en veel schoon bekend volk op de ‘groene’ loper op... Tomorrowland. ‘H4Z4RD’ is de zotste, hevigste en luidste Vlaamse film van ‘t moment en vraagt dus om een zotte opening. Eens niet in de bioscoop, maar op de Heilige Grond in Boom. De plek waar Dimitri Vegas (40) al jaren een ancien is als dj, en waar hij vandaag als acteur de Vlaamse filmwereld binnenrijdt.