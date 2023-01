IN BEELD. Goud en zwart domineren de Critics’ Choice Awards 2023: dit zijn de opvallendste looks

CelebritiesDe Golden Globes waren nog niet verteerd, of de volgende awardshow stond al voor de deur. Afgelopen zondag vonden de Critics’ Choice Awards plaats, ter ere van de beste film-en tv-prestaties. De sterren haalden weer letterlijk alles uit de kast om te schitteren op de rode loper. Opvallend? Er werd volop gekozen voor goud en zwart. Wij zetten de mooiste of meest opvallende outfits van de avond even op een rijtje.

Actrice Lily James (33) koos voor een uitdagende, maar ook schattige jurk. De strik maakt haar look helemaal af.

Volledig scherm Lily James. © Photo by Frazer Harrison/Getty Images

De uitgesneden gouden jurk van Dior van Amanda Seyfried (37) stal de show. Ze was letterlijk de ‘golden lady’ van de avond. Ze ging aan de haal met de award voor ‘beste actrice in een film of reeks, gemaakt voor tv’, dankzij haar vertolking in ‘The Dropout’.

Volledig scherm Amanda Seyfried. © Photo by Frazer Harrison/Getty Images

Bestaat er zoiets als teveel franjes? Volgens Quinta Brunson (33) alvast zeker niet. Zij koos voor een doorzichtige nauwaansluitende jurk, maar de zwarte franjes zijn volgens ons toch een beetje te veel van het goede. Haar outfit mocht dan niet de hoofdprijs gewonnen hebben, haar reeks ‘Abbott Elementary’ daarentegen wél. De serie won de prijs voor ‘beste komediereeks’.

Volledig scherm Quinta Brunson. © Photo by John Sciulli/Getty Images for FIJI Water

Janelle Monáe (37) ging voor een cut-out kleed in een zwarte zijden chiffon-stof van Vera Wang. Ongetwijfeld een van onze favoriete looks van de avond.

Volledig scherm Janelle Monae. © REUTERS/Aude Guerrucci

‘The Queen’s Gambit’-actrice Anya Taylor-Joy (26) koos voor een nude Dior haute couture-jurk. Hoewel het lijkt alsof er nog een laag stof ontbreekt, komt de jonge ster er alsnog mee weg.

Volledig scherm Anya Taylor-Joy. © REUTERS/Aude Guerrucci

Actrice Kate Hudson (43) koos voor een lichtgouden halterjurk met hier en daar doorschijnende stukken. Haar nieuwe film ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ won de award voor ‘beste komedie’.

Volledig scherm Kate Hudson. © Photo by Presley Ann/Getty Images for SeeHer

Julia Roberts (55) kon niet kiezen tussen zwart en goud. Ze koos dan maar voor een elegante jurk met een combinatie van beide.

Volledig scherm Julia Roberts. © Photo by John Sciulli/Getty Images for FIJI Water

Als je goed kijkt, zie je actrice Jennifer Coolidge (61) schitteren in een diepzwarte jurk van Dolce & Gabbana. De bijpassende zwarte handschoenen maken haar look compleet. De actrice mocht de prijs van ‘beste vrouwelijke bijrol in een dramareeks’ op haar naam schrijven dankzij haar prestatie in ‘The White Lotus’.

Volledig scherm Jennifer Coolidge. © Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association

De prijs voor ‘beste vrouwelijke bijrol in een komediereeks’ ging naar actrice Sheryl Lee Ralph (66), dankzij ‘Abbott Elementary’. Zij heeft de gouden dresscode zeer letterlijk genomen en lijkt wel volledig omgeven door bladgoud. Of misschien is ze een grote fan van de Ferrero Rocher-chocolaatjes?

Volledig scherm Sheryl Lee Ralph. © Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

‘Black Panther: Wakanda Forever’-actrice Angela Bassett (64) won de award voor ‘beste vrouwelijke bijrol’. Als het aan ons ligt, wint ze ook zeker een prijs voor deze look.

Volledig scherm Angela Bassett. © Photo News

Natasha Lyonne (43) kijkt volgens ons uit naar de live action-film van de ‘Kleine Zeemeermin’. Haar zwarte Gucci-jurk lijkt tentakels te hebben net zoals de zeeheks Ursula.

Volledig scherm Natasha Lyonne. © Photo News

Brendan Fraser (54) viel in de prijzen dankzij zijn verbluffende acteerprestatie in ‘The Whale’. Hij won ‘best acteur’. Hij koos voor een stijlvol donkerblauw kostuum.

Volledig scherm Brendan Fraser © Photo by Frazer Harrison/Getty Images

‘House of the Dragon’-actrice Milly Alcock (22) koos voor een brave nude jurk van Christian Dior.

Volledig scherm Milly Alcock. © Photo News

‘Stranger Things’-ster Sadie Sink (20) straalde in Chanel.

Volledig scherm Sadie Sink. © Photo by Frazer Harrison/Getty Images

Ben Stiller (57) en Adam Scott (49) poseerden samen op de rode loper. Maar waarom Adam voor een grijze coltrui koos blijft een groot vraagteken.

Volledig scherm Ben Stiller en Adam Scott. © Photo News

Elle Fanning (24) droeg een crèmekleurige jurk van Alexander McQueen. Alleen jammer dat deze op weg naar de awardshow is gescheurd.

Volledig scherm Elle Fanning. © Photo News

‘House of the Dragon’-ster Matt Smith (40) droeg een stijlvolle crèmekleurige blazer van Valentino

Volledig scherm Matt Smith. © Photo by Monica Schipper/WireImage

Andrew Garfield (39) gooide het over een andere boeg. Hij waagde zich aan een blozend roos pak, mét succes.

Volledig scherm Andrew Garfield. © Photo by Frazer Harrison/Getty Images

Michelle Yeoh (60) en Stephanie Hsu (32) waren duidelijk niet op de hoogte van de goud-zwarte-dresscode, maar zorgden daarentegen wél voor de nodige portie kleur.

Volledig scherm Michelle Yeoh en Stephanie Hsu. © Photo News

Viola Davis (57) schitterde létterlijk in Valentino.

Volledig scherm Viola Davis. © Photo by Monica Schipper/WireImage

Deze lichtgouden jurk van Louis Vuitton zat Michelle Williams (42) als gegoten.

Volledig scherm Michelle Williams. © Photo News

