IN BEELD 'Gert Late Night': Gert en James zoeken een centrale bootgast EVDB

10 mei 2018

16u16 0 Showbizz Gert en James hebben vanavond een primeur in 'Gert Late Night'. Het duo gaat op zoek naar een centrale bootgast die een week lang hun centrale gast zal zijn in het televisieprogramma.

Vanavond in 'Gert Late Night' gaan Gert en James op zoek naar een centrale bootgast. De uitverkorene mag een week lang centrale gast zijn in het televisieprogramma. Wie graag vier dagen lang wil ontbijten met Gert en James, drie dagen in een kajuit wil overnachten en in bed wil duiken met James... voor de rubriek 'Bedgeheimen' natuurlijk, moet vanavond naar het programma kijken. Dan kom je namelijk te weten wat je precies moet doen om de nieuwe bootgast te worden.

Meer informatie krijg je vanavond in 'Gert Late Night' vanavond om 22:20 op VIER.