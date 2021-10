IN BEELD: Geen Sinterklaas, maar wel veel BV-kindjes op première Sintfilm

ShowbizzOp de komst van de Sint is het nog even wachten, maar toch is de goedheiligman nu al te spotten op het witte doek. Deze namiddag vond in Kinepolis Antwerpen de première plaats van de film ‘Sinterklaas en Koning Kabberdas’. Zonder de Sint en zijn roetpieten dus, maar wel in aanwezigheid van heel wat BV-kindjes die nu al niet kunnen wachten tot 6 december.

“Een Sinterklaasfilm kan maar heel kort in de bioscoop lopen, dus zijn we genoodzaakt om deze al anderhalve maand op voorhand uit te brengen”, klinkt het bij filmdistributeur KFD. “En met succes, want heel wat kinderen en ouders komen reeds kijken. Maar in tegenstelling tot andere films neemt de belangstelling week na week wel toe. Met als hoogtepunt uiteraard rond 6 december.” Al betekent dat wel dat de Sint en zijn roetpieten niet aanwezig konden zijn op hun eigen première. “Die zitten nog in Spanje en komen pas op 13 november aan met de stoomboot aan in Antwerpen.”

Bekijk hier de trailer van ‘Sinterklaas en Koning Kabberdas’

‘Sinterklaas en Koning Kabberdas’ vertelt het verhaal van slechterik Riko Tik die vroeger werd gepest en nu alle kinderen wil terugpesten. Met de hulp van zijn zus Rika vervalst hij het boek van de Sint zodat het lijkt alsof er alleen maar stoute kinderen zijn. Vermomd als Koning Kabberdas wil hij het echte boek inwisselen voor het valse tijdens een officieel bezoek aan de Sint. In het huis van de Sint is het erg druk : Conchita en de kapiteins zijn druk bezig met het klaarmaken van de legendarische zeevaartsoep en de verjaardag van Palomita moet worden gevierd. Niemand merkt hoe die rare Koning Kabberdas het boek van Sinterklaas meeneemt, en dan is Palomita ook nog eens verdwenen, en de Sint heeft last van zijn evenwicht.

De film komt tot stand met de medewerking van Wim Opbrouck, Jonas Van Thielen, Evelien Bosmans, Els Dottermans, Pieter Embrechts, Nico Sturm, Warre Borgmans, Adriaan Van den Hoof, Tine Embrechts en Bart Hollanders. Ook Bruno Vanden Broecke, Clara Cleymans, Goele Derick en Lars Rooymans werkten mee aan de film.

‘Sinterklaas en Koning Kabberdas’ speelt vanaf 27 oktober in de bioscoop.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Otto-Jan Ham zakte af naar de Kinepolis met vriendin Iris en hun kinderen Dolores en Filippa. “Ze hadden nog geen cadeaulijst opgesteld, maar na het zien van deze film zal dat veranderen.”

“Voor onze dochter Lila-Jane is het haar eerste rode loper, maar ze beseft er nog niet veel van”, zegt Lesley-Ann Poppe aan de zijde van haar man Kevin. “Maar ze is wel helemaal gefascineerd door de personages. En Gabriël is al helemaal in Sinterklaas-mood.”

“Van mij mag de Sint een nieuwe televisie brengen, want alle elektrische apparaten gaan stuk in huis”, aldus Thuis-actrice Ann Pira die kwam kijken met haar zus Ingrid en diens kleinkinderen Phil en Jack.

“Als ze in De Slimste Mens Ter Wereld een vraag stellen over Sinterklaas, dan is de kans groot dat ik het antwoord zal weten want ik ben grote fan van deze goedheiligman”, aldus Ketnetwrapster Gloria Monserez met naast zich zus Alice.

“Ik hou enorm van de humor in de Sintfilms”, zegt Thuis-acteur Raf Jansen.

Jelle Cleymans kwam kijken met zijn nichtjes Jeanne en Romy, de dochters van zijn zus Clara en haar partner Jo. “Het feest van Sinterklaas is ontzettend mooi en warm. Niet alleen voor de kleinsten, maar ook voor de groten.”

Thuis-actrice Katrien De Ruysscher nam haar kinderen Oscar en Rosie mee. “Voor de zoon mag de Sint Lego brengen en voor de dochter knutselgerief.”

“Mijn dochter Lou is braaf, maar ik hoop dat ze in de toekomst wel meteen luistert als ik iets vraag”, zegt Joe-dj Anke Buckinx.

“Onlangs zijn we verhuisd naar een nieuwe woning, maar Sinterklaas zal ons zeker wel vinden”, klinkt het bij Vanya Wellens aan de zijde van haar dochter Liu. “En ook al hebben we geen schoorsteen, de goedheilig man heeft een sleutel waarmee hij elk huis kan openen.”

“Victor en Jeanne hebben nu al hun schoentje gezet, maar ze mogen er nog niets inleggen”, vertelt actrice Lien Van de Kelder met naast zich partner Hans.

De Buurtpolitie-acteur Tim Ost kwam kijken met zijn kinderen Lize en Tibe én zijn mama Linda.

“Sinterklaas roept heel wat nostalgie op”, zegt Familie-actrice Marianne Devriese aan de zijde van haar man en acteur Steve Geerts én hun jongste kinderen Ava en Pippa. “Dat was altijd een spannende tijd, maar schrik had ik niet. Ik was altijd braaf.”

Journaal-anker Hanne Decoutere was aanwezig met manlief Geert en hun kinderen Anna en Vincent. “De kinderen zijn nu al aan het aftellen naar de komst van Sinterklaas, maar ze zullen nog serieus wat geduld moeten uitoefenen.

Als goede vriend van Sinterklaas mocht Bart Peeters uiteraard niet ontbreken op deze première. Hij nam zijn vrouw Anne mee.

Thuis-actrice Amara Reta maakte er een gezellige namiddag van met haar kinderen Emma en Sam.

Thuis-acteur Jeroen Lenaerts met dochter Giselle haar vriendinnetje Pixie.

De cast van ‘Sinterklaas en Koning Kabberdas’.