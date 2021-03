IN BEELD. Geen reisje naar het zuiden, wel bij min 6 in bikini: dit was de finalistenreis van Miss België

Ja, het was eens wat anders, de finalistenreis van Miss België dit jaar. Voor het eerst in minstens dertig jaar geen vlucht naar Egyptische of Turkse temperaturen van boven de dertig graden, maar noodgedwongen een trip in eigen land. En dat net wanneer ons land voor het eerst in jaren getroffen werd door een koudegolf. "Toch heeft het z'n charmes", lachen Christina Boenneken (18) en Elodie Gualano (18), die zich op hakken én in bikini aan een sneeuwballengevecht wagen. "Wij mogen zoiets voor het eerst in de geschiedenis van Miss België meemaken. Hier zullen we later nog over napraten."

Verscholen in een stukje natuurdomein in het Limburgse Dilsen-Stokkem, in wellnesscomplex Elaisa, waren wij - zonder een negatieve coronatest en een temperatuurscan kwamen we er niet in - getuige van hoe de 33 finalistes drie weken geleden hun beautyshots inblikten en genoten van wat pure ontspanning voor de grote verkiezing, die vermoedelijk eind deze maand zal plaatsvinden. Overnachten deden ze in het Terhills Hotel. Elk meisje noodgedwongen apart door dat c-beest, en dus niet zoals anders gezellig met z'n tweeën op de kamer. De hele bende opgedeeld in groepjes van acht, elk groepje met een eigen datum van opnames en overnachting. "Het is raar om niet alle meisjes samen te zien", zegt Miss België-organisatrice Darline Devos. "Maar ik ben vooral tevreden dat het ons gelukt is om alle opnames en fotoshoots coronaproof in te blikken en dat we de meisjes toch een vakantiegevoel hebben kunnen geven."