IN BEELD. Geen krakers, maar BV's onder de kerstboom CD

14 december 2018

21u20 0 Showbizz Vanavond ging in Theater Elckerlyc in Antwerpen het theaterstuk ‘Krakers onder de kerstboom’ in première. Om helemaal in de sfeer te komen van deze vrolijke kerstkomedie stond er op de rode loper een prachtig versierde kerstboom.

In ‘Krakers onder de kerstboom’ hebben twee inbrekers het gemunt op dezelfde villa. Maar ze geraken het niet eens over wie wat mag meenemen en doen dan maar beroep op hun vaste helper om hen te helpen de buit ‘eerlijk’ te verdelen. En als Didier en Marie-Christina, broer en zus van de afwezige eigenaar, onverwacht op bezoek komen, rest onze krakers geen andere mogelijkheid dan zich voor te doen als de huisoppas.

Op het podium schitteren Sven De Ridder, Nicoline Hummel, Mieke Laureys, Brik Van Dyck en Herman Verbruggen. De ‘F.C. De Kampioenen’-acteur liet speciaal voor deze voorstelling zijn snor groeien. “Dat is iets comfortabeler om te spelen dan met een plaksnor”, vertelde hij onlangs. “Alleen vindt mijn vriendin Petra het nu wel iets minder aangenaam om mij te kussen. Het prikt nogal.”

‘Krakers onder de kerstboom’ is het tweede stuk van de Sven De Ridder Company, het theatergezelschap dat de gelijknamige acteur in maart heeft opgericht. Hun eerste voorstelling lokte maar liefst 10.000 bezoekers naar het theater en was een groot succes. Tot grote opluchting van de acteur. Met ‘Krakers onder de kerstboom’ wil Sven nu de hele familie aanspreken. “We spelen een heleboel voorstellingen in de namiddag zodat de kinderen kunnen meekomen. Zij zijn het publiek van morgen.”

Deze BV’s kwamen kijken naar de kerstvoorstelling.

“Wij zijn volop aan het verhuizen, dus onze kerstboom staat nog niet”, vertelt Véronique De Kock. “En dat vinden Sébastien en Maximilien best jammer.”

Met Kerstmis staat Johny Voners achter de kookpotten. “Het wordt kalkoen, met een vulling van Jeroen Meus”, aldus de ‘F.C. De Kampioenen’-acteur die kwam kijken met echtgenote Annemie.

‘Familie’-collega Ray Verhaeghe was ziek, dus poseerde Annie Geeraerts met Koen Crucke. “Thuis staat er een echte kerstboom en nadien zet ik die buiten in een pot om het jaar daarop weer binnen te halen”, lacht de actrice.

Petra De Pauw, de vriendin van Herman Verbruggen, was aanwezig met dochters Billie en Roos. “Gelukkig is zijn snor grijs waardoor het niet zo hard opvalt. Maar kussen zal pas voor na Nieuwjaar zijn”, lacht Petra.

“Ik hoop dat we een witte kerst krijgen”, vertelt acteur Peter Van de Velde aan de zijde van zijn vriendin Debbie.

“Mijn favoriet kerstnummer is zonder twijfel ‘Driving Home For Christmas’ omdat dat niet te zeemzoeterig is”, klinkt het bij ‘De Buurtpolitie’-acteur Johan Bals Kalifa die zijn vriendin Selina meenam.