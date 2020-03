IN BEELD. Geen dwergen, wel BV's op première musical Sneeuwwitje CD

01 maart 2020

19u15 0 Showbizz Vandaag vond in Theater Elckerlyc in Antwerpen de première plaats van de musical Sneeuwwitje. Het bekende sprookje werd in een nieuw jasje gestoken met Q-dj Maureen als mooiste meisje van het land. Al verscheen er op de rode loper ook heel wat mooi én bekend volk.

Het verhaal van ‘Sneeuwwitje’ kennen we allemaal. Wanneer de koningin van haar magische toverspiegel hoort dat Sneeuwwitje het mooiste meisje van het land is, bedenkt ze een list om voor eens en altijd verlost te zijn van Sneeuwwitje. Wat de koningin niet weet, is dat Sneeuwwitje intussen opgegroeid is tot een vrijgevochten, jonge vrouw. Wat als Sneeuwwitje zelf haar lot zou kiezen? Met deze voorstelling wil producent Deep Bridge generaties verbinden. Deze nieuwe versie is doorspekt met veel humor en liefde, catchy meezingers en leuke dansjes.

De hoofdrol wordt gespeeld door Maureen Vanherberghen. Ze wordt wakker gekust (of niet) door Aaron De Veene, De Prins van dienst. Ook Jasmine Jaspers en Laurenz Hoorelbeke zijn opnieuw van de partij, als een gloednieuw komisch duo, koningin Frida en knecht Floris. Charlotte Campion is de Spiegel, deels meubel, deels echte madam. Ze spreekt altijd de waarheid, daarom is ze een spiegel. Isabelle Heremans speelt de rol van de al iets meer gerimpelde Bobonneke. Tot slot speelt ook Ketnetwrapper Thomas Van Achteren mee. Hij kruipt in de huid van Stinker.

‘Sneeuwwitje’ speelt in maart en april nog in Theater Elckerlyc, Capitole Gent,

Plopsa Theater De Panne en Ethias Theater Hasselt. Tickets via deepbridge.be.

‘Thuis’-acteurs Lennart Lemmens en Elise Roels op stap met een vriendin.

Ook Anne De Baetselier was aanwezig.

Liv Van Aelst bracht haar partner Leo mee naar de musical.

Ook Brigitte Derks kwam kijken.

Mark Tijsmans kwam met zijn collega Nolle De Kock naar de première.

Ruth Beeckmans kwam kijken met dochtertje Charlie-Sue en haar vriendinnetje Annelie.

Maja Van Honsté trakteerde haar nichtjes Jada en Jess op een leuk uitje.

Zanger Christoff nam voor het eerst zijn petekind Lisa-Marie, de dochter van zus Lindsay, mee naar een première.

Ook Wanda Joosten was aanwezig.

Radio 2-presentatrice Kim Debrie houdt van sprookjes en dus kwam ze kijken samen met echtgenoot Bart en hun dochter Noa.

Isabelle Ulenaers bracht haar dochtertje Michelle mee.

Noa en Nael, de kinderen van Aagje Vanwalleghem en haar man Denis, waren uitgedost als schattige ridder en prinses.

Model Lize Feryn verscheen op de rode loper met zus Mira en haar kinderen Rube en Norah.

Het gezin van Katja Retsin en Jan Schepens sloot de krokusvakantie op een fijne manier af.

Voormalige ‘De Mol’-kandidaten Eva en Bas maakten er een leuk uitje van.

Julie Vermeire op stap met goede vriendin Kelsy.

Noa Neal is nog steeds gelukkig samen met haar vriend Chris.

Yentl Keupens poseert met haar goede vrienden Sofie, Marie en Sien.

Nicoline Hummel bracht Mart mee.

Ketnetwrapster Sien Wynants kwam uiteraard supporteren voor haar lieve collega’s Maureen en Thomas.

Joyce De Troch kwam de musical bekijken met haar dochters.

Voor Sieg De Doncker, het lief van Maureen, is zij sowieso het mooiste meisje van het land.

Ook het onafscheidelijk duo Nicole & Hugo was van de partij.

Ex-Miss Belgian Beauty Zsofi Horvath zakte af naar Antwerpen met echtgenoot Olivier en hun kinderen Bardo en Giulia.