IN BEELD. Geen boeven, maar BV’s op musicalpremière ‘Bonnie & Clyde’ CD

29 september 2019

09u30 0 Showbizz Gisterenavond vond in het Zuiderpershuis in Antwerpen de première plaats van ‘Bonnie & Clyde’, een musical over het iconische boevenkoppel uit de jaren ‘30 met in de hoofdrollen Charlotte Campion en Juan Gerlo. Heel wat BV’s zaten op de eerste rij om de roekeloze avonturen van dit crimineel duo mee te maken.

Wanneer Bonnie en Clyde elkaar leren kennen, wordt hun wederzijds verlangen naar opwinding en beroemdheid snel duidelijk. Hun roekeloze avonturen in de zoektocht naar een beter leven verandert hun spannend avontuur al snel in een nachtmerrie voor henzelf en al hun vrienden. De wet dreigt hen in te halen, waardoor ze de dupe dreigen te worden van hun eigen ambities. Via moord en overvallen proberen ze het hoofd boven water te houden, maar hoe bekender ze worden, hoe dichter hun dood lijkt te komen. Of het goed afloopt, moet je zelf gaan ontdekken.

De musical Bonnie & Clyde speelt nog tot en met 6 oktober in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Tickets via bso-producties.be.

Deze BV’s waren maar wat graag van de partij.

“Annie en ik zijn een beetje de Bonnie en Clyde ‘avant la lettre’”, grapt ‘Familie’-acteur Ray Verhaeghe.

Tinne Oltmans kwam, samen met collega-actrice Helle Vanderheyden, supporteren voor haar lief Juan. “Hij heeft er keihard van genoten, dus Charlotte mag hem nog even lenen”, knipoogt ze.

“Een roekeloos leven zegt me niets, het lijkt me veel te stresserend”, aldus acteur Manou Kersting op stap met zoon Theo.

“Als zesjarige heb ik ooit eens een snoepje gepikt, maar voor de rest ben ik altijd een brave geweest”, klinkt het bij acteur Dirk Van Vooren.

“Als er geschoten wordt op het podium, dan is het toch wel altijd even schrikken”, zegt actrice Ann Van den Broeck aan de zijde van partner en regisseur Stany Crets.

Acteur Luc Verhoeven kwam kijken met vriendin Marisa.