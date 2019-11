IN BEELD. 'Frozen 2' betovert BV-kindjes en hun ouders Christophe D’Huysser

17 november 2019

14u25 0 Showbizz Alleen maar blije gezichten deze voormiddag in de White Cinema in Brussel. Daar vond de langverwachte Vlaamse première plaats van ‘Frozen 2' met opnieuw de zusje Anne en Elsa én sneeuwpop Olaf in de hoofdrol. En het mag duidelijk zijn: de BV’s en hun kinderen dragen deze figuren nog steeds een heel warm hart toe.

De fans van Frozen hebben er lang op zitten wachten, maar zes jaar naar de release van de eerste komt Disney met een vervolg op deze populaire animatiefilm. In Frozen 2 ontmoeten we opnieuw de magische Elsa (vertolkt door Elke Buyle) die zich maar blijft afvragen waarom ze geboren werd met magische krachten. Haar eeuwig optimistische zus Anna, met de stem van Aline Goffin, is uiteraard ook weer van de partij en staat haar zus bij in haar zoektocht. Maar welke waarheden staan Anna en Elsa op te wachten wanneer ze het onbekende verkennen en zo naar een magisch bos ver weg van Arendelle reizen?

Ook het trouwe rendier Sven en de grappige sneeuwpop Olaf (vertolkt door Govert Deploige) vergezellen Anna, Elsa en Kristoff (met de stem van Guillaume Devos) op hun reis doorheen het onbekende, op zoek naar antwoorden over het verleden.

‘Frozen 2' speelt vanaf woensdag 20 november in de bioscoop.