IN BEELD. Fotograaf bezoekt de plaatsen van zijn favoriete albumcovers DBJ

13 februari 2019

14u23 0 Showbizz Fotograaf Jurgen Vantomme is aan een leuke reeks bezig. Hij gaat telkens met een van zijn favoriete albums naar de plaats waar de foto op de hoes getrokken is en neemt een nieuwe foto.

Vorige week was dat bijvoorbeeld een foto van het ‘Magnificent Tree’-album van Hooverphonic. het album betekende de grote doorbraak voor de band rond Alex Callier. Met singles als ‘Mad About You” en ‘Jackie Cane’ stond het album 107 weken in de Vlaamse Ultratop.

Zo trok Vantomme ook naar de voetgangerstunnel in Antwerpen, waar 38 jaar geleden de hoes voor ‘‘s Nachts kouder dan buiten’ van De Kreuners werd gefotografeerd.

Veertig jaar geleden werd ‘Living In The 20th Century’ van The Kids opgenomen. De fotoshoot werd aan het Brussels Atomium gedaan.

Of wat dacht je van ‘Mijn concerto’ van Will Ferdy? Ondertussen 42 jaar oud.

Romain De Coninck was een Vlaams acteur maar was voornamelijk bekend door zijn radioprogramma ‘De peperbus’. Voor een van de opnames 43 jaar geleden op plaat poseerde hij voor het Gentse Gravensteen.