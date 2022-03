IN BEELD. Finalistes Miss Exclusive genieten in Egypte

Chris Rock krijgt staande ovatie bij eerste optreden sinds Oscars: “Ik ben alles nog aan het verwerken”

Chris Rock trad woensdag voor het eerst sinds de Oscaruitreiking van afgelopen zondag op, waar hij een klap kreeg van acteur Will Smith. De komiek kreeg in Boston een staande ovatie van de bezoekers van zijn comedyshow. Veel wilde hij echter niet kwijt over het incident.

7:27