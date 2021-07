IN BEELD. Filmpremière ‘The Man Who Sold His Skin’ bezorgt bekend Vlaanderen kippenvel

ShowbizzVanavond vond in Kinepolis Oostende de avant-première plaats van de internationale film ‘The Man Who Sold His Skin’ met in de hoofdrol onze eigen Koen De Bouw die de rol van bekende kunstenaar vertolkt. Naast de acteur zelf verschenen ook heel wat andere bekende koppen op de rode loper die heel benieuwd waren naar deze aangrijpende film.

De film ‘The Man Who Sold His Skin’, die genomineerd was voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film, vertelt het verhaal van de jonge Syriër Sam Ali. Om een felbegeerd visum voor Europa te bemachtigen sluit hij een deal met de controversiële kunstenaar Godefroi. Hij laat zijn rug tatoeëren met de afbeelding van het visum en wordt zo een levend kunstwerk. Sam zal echter snel tot het besef komen dat hij meer dan alleen zijn huid heeft verkocht.

Wie hierbij meteen moet denken aan het levende kunstwerk ‘Tim’ van Wim Delvoye, heeft het bij het rechte eind. Delvoye tatoeëerde de rug van Tim Steiner die vervolgens wereldwijd in kunstgalerijen werd tentoongesteld. Het werk van de Belgische kunstenaar was dan ook een inspiratiebron voor het script. Zelf duikt Delvoye ook op in de film als verzekeringsagent. FFO Master en acteur Koen De Bouw kruipt in de huid van de Belgisch-Amerikaanse kunstenaar Godefroi en schittert aan de zijde van de Italiaanse ster Monica Bellucci die een galeriehoudster speelt. Revelatie Yahya Mahayni kon voor zijn hoofdrol als Sam Ali de award voor Beste Acteur op het Filmfestival van Venetië opstrijken.

‘The Man Who Sold His Skin’ was de hoofdvertoning op deze tweede FFO Night, een initiatief van Filmfestival Oostende dat met enkele Vlaamse avant-premières de filmmakers, distributeurs en bioscopen wil ondersteunen bij de heropstart van de sector. Vanaf 4 augustus is de film met Koen De Bouw in de hoofdrol ook te zien in de bioscoop.

Volledig scherm Koen De Bouw en Wim Delvoye © Dieter Bacquaert

Koen De Bouw speelt de rol van kunstenaar/tatoeëerder Jeffrey Godefroi, een personage gebaseerd op kunstenaar Wim Delvoye. “Dankzij deze film heb ik zijn werk beter leren kennen, maar ook de man zelf die bijzonder fijn en humoristisch is”, aldus de acteur voor wie de opnames van ‘The Man Who Sold His Skin’ al van twee jaar geleden dateren en ondertussen reeds in vele andere landen in première is gegaan.

Volledig scherm Sandra Bekkari en haar man Peter Craeymeersch © Dieter Bacquaert

“Koen de Bouw is niet alleen een fantastische acteur, maar ook een heel lieve en warme mens die met zijn beide voetjes op de grond staat”, zegt Sandra Bekkari aan de zijde van haar man Peter Craeymeersch. Hij is directeur van het Filmfestival Oostende.

Volledig scherm Tom Vermeir en Charlotte Vandermeersch © Dieter Bacquaert

Charlotte Vandermeersch kwam kijken met goede vriend en collega-acteur Tom Vermeir. “Op voorhand lees ik nooit waarover een film gaat, ik laat me graag verrassen en onderdompelen in een andere wereld”, aldus de actrice die momenteel samen met haar man, Felix Van Groeningen, het boek ‘De Acht Bergen’ aan het verfilmen is. “Het regisseren bevalt me enorm. Vooral het inhoudelijke aspect. Het logistieke en technische deel vind ik iets minder, maar dat is net een uitdaging. Mijn appreciatie en bewondering voor Felix is alleen maar groter geworden.”

Volledig scherm Kevin Janssens © Dieter Bacquaert

Kevin Janssens poseerde met een ijsje op de rode loper. En het smaakte hem duidelijk.

Volledig scherm Herwig Ilegems met zijn vrouw Elke Dom © Dieter Bacquaert

Herwig Ilegems maakte er een avondje uit van in Oostende met zijn vrouw Elke Dom.

Volledig scherm Tim Ost en Celien © Dieter Bacquaert

“Zelf heb ik geen tatoeages, maar ooit droomde ik ervan om zo’n grote raaf op mijn rug te zetten”, klinkt het bij De Buurtpolitie-acteur Tim Ost met naast zich echtgenoot Celien. “Maar voor bepaalde rollen kom je dan in de problemen met zo’n tatoeage op je rug.”

Volledig scherm Rudi Vranckx © Dieter Bacquaert

“De vluchtelingenproblematiek is een moeilijk thema, maar het is goed dat zo’n film mensen aanzet tot nadenken”, zegt oorlogsjournalist Rudi Vranckx. “Want als kunst mag je wel reizen, maar als mens niet.”

Volledig scherm Emma Bale © Dieter Bacquaert

“Ik ben grote fan van Koen De Bouw en zijn zoon Xander is mijn personal trainer”, aldus zangeres Emma Bale die het bijzonder spijtig vindt dat Pukkelpop niet doorgaat. “Normaal stond ik voor de eerste keer op main stage én ook als festivalganger ging ik afzakken naar de weide. Ik keek er zo hard naar uit.” Dit najaar pakt Emma uit met een clubtoer.

Volledig scherm Chantal, Jolan en Xander, de vrouw en zonen van Koen De Bouw © Dieter Bacquaert

Uiteraard mochten Chantal, Jolan en Xander, de vrouw en zonen van Koen De Bouw, niet ontbreken op de première van deze film.

Volledig scherm Steve Geerts en Marianne Devriese © Dieter Bacquaert

“Een man die zich een visum laat tatoeëren om zo een kunstobject te zijn: zo’n verhaal grijpt je echt naar de keel”, klinkt het bij acteurskoppel Marianne Devriese en Steve Geerts.

Volledig scherm Stijn Cole en Ruth Becquart © Dieter Bacquaert

“Als ik op televisie die verhalen zie van vluchtelingen, dan vind ik dat steeds enorm schrijnend”, vertelt Ruth Becquart aan de zijde van haar partner en muzikant Stijn Cole.

LEES OOK: