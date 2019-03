IN BEELD. ‘Familie’-acteur wordt beschuldigd van moord in nieuw theaterstuk CD

07 maart 2019

21u33 0 Showbizz Vanavond ging in het Fakkeltheater in Antwerpen het theaterstuk ‘Getuige ten laste’ in première. Met in de hoofdrol Andrea Croonenberghs en ‘Familie’-acteur Maxime De Winne. Die laatste wordt verdacht van een bloedstollende moord en moet het aanwezige (BV-)publiek overtuigen van zijn onschuld.

In ‘Getuige ten laste’, een thriller van de Britse schrijfster Agatha Christie, neemt weduwe French de charmante jongeman Leonard Vole (vertolkt door Maxime De Winne) op in haar testament. Maar enkele uren later wordt zij dood aangetroffen en alle schuld wijst in de richting van Vole. De zaak tegen hem is zo sterk dat zelfs de meest doorwinterde strafpleiter twijfelt of hij in staat zal zijn de zaak tot een goed eind te brengen.

Romaine Vole (gespeeld door Andrea Croonenberghs) is de enige die de onschuld van haar man lijkt te kunnen bewijzen, maar wanneer zij als getuige wordt opgeroepen, gebeurt het ondenkbare .... Leonard doet er alles aan om de jury, het publiek dus, te overtuigen van zijn onschuld en zo aan de strop te ontsnappen.

Getuige ten laste speelt nog tot en met 31 maart in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets zijn verkrijgbaar via loge10.be. Het aanwezige BV-publiek was alvast onder de indruk van het stuk.

“De verhalen van Agatha Christie lijken eenvoudig, maar ze weet de mensen steeds op het verkeerde been te zetten door een geweldig spanningsveld te creëren”, zegt ‘Familie’-acteur Ray Verhaeghe aan de zijde van zijn tv-collega Annie Geeraerts.

“Een rechtszaak op de planken betekent veel tekst voor de acteurs, dus hoedje af voor hen”, vertelt ‘Thuis’-actrice Ann Pira aan de zijde van acteur Brecht Callewaert.

“Een goede thriller vind ik altijd heel plezant om naar te kijken”, zegt Lea Couzin die herenigd werd met ‘Merlina’-collega Paul Ricour.

“Andrea Croonenberghs is een schitterende actrice. Dat bewijst ze hier opnieuw”, aldus Joe-dj Alexandra Potvin die graag samen met partner en actrice Anke De Ridder naar het theater gaat.

“Ik zou het als advocaat wel goed kunnen uitleggen in een rechtszaak, maar het probleem is dat ik niet tegen onrecht kan”, aldus Micha Marah.

“In ‘Thuis’ speel ik een advocaat, dus ik ben wel wat vertrouwd met de terminologie”, vertelt Wim Stevens aan de zijde van zijn tv-mama Leah Thys.