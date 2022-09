IN BEELD. Ex-missen stralen in Antwerpen

Muziek Remco Evenepoel lanceert eerste actie voor De Warmste Week

In Hasselt is dinsdagochtend de actieperiode voor De Warmste Week in gang geschoten. Wielrenner Remco Evenepoel zet de eerste actie op. De kersverse wereldkampioen en winnaar van de Ronde van Spanje schenkt zijn rode leiderstrui weg ten voordele van de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT.

