IN BEELD. Ex-‘Familie’-acteurs Gunther Levi en Martine Jonckheere opnieuw herenigd op première Cavalluna-paardenshow

Onder hen ook heel wat bekende koppen. Van Andy Peelman over Caroline Maes tot Danni Heylen. Voor de show kregen zij een exclusieve rondleiding in de backstage waar de paarden op stal staan. Zo mochten ze de dieren ook eens aaien en vasthouden. En voor Martine Jonckheere en Gunther Levi, beter bekend als Marie-Rose en Peter uit ‘Familie’, was het ook een blij weerzien nadat hun personages begin deze week in de VTM-reeks stierven. “We lopen de deur niet plat bij mekaar, maar door de jaren heen hebben we wel een hechte band opgebouwd”, zegt Martine. “Samen hebben we veel meegemaakt. En als de ene zich eens slecht voelde, dan beurde de andere hem of haar op. Gunther is één van de personen die enorm ga missen nu ‘Familie’ gestopt is. Maar wie weet duiken we vroeg of laat nog wel eens samen ergens op. Onze personages zijn dan wel opgebrand, maar zelf zijn we alive and kicking. En dat de fans ons vertrek heel spijtig vinden, doet ons deugd. Al kijken we nu vooral naar de toekomst.”