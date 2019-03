IN BEELD. Erik Van Looy als God op première ‘Spamalot’ CD

28 maart 2019

21u18 0 Showbizz Acht jaar na de originele première van ‘Spamalot’ ging deze knotsgekke musical vanavond voor een tweede keer in première. Met grotendeels dezelfde cast als toen, waaronder Jonas Van Geel en Jan Van Looveren. Erik Van Looy is wel nieuw. Hij mag zijn stem aan God verlenen in dit stuk vol Monty Python-humor.

Na het daverende succes van Spamalot in 2011 brengt Stany Crets opnieuw een hedendaagse bewerking van de film ‘Monty Python and the Holy Grail’ uit 1975. In deze musical gaan Koning Arthur, zijn bediende Patsy en enkele ridders op zoektocht naar de Heilige Graal. Maar voor de Vlaamse versie van deze klassieker heeft de regisseur van-de-pot-gerukte Broadway-parodieën toegevoegd en wordt er serieus de spot gedreven met het musicalgenre, alsook met enkele BV’s.

Onder het motto “never change a winning team” werkt Stany opnieuw samen met dezelfde cast als acht jaar geleden. Zo zien we op het podium onder anderen Koen Van Impe, Ann Van den Broeck, Walter Baele, Jonas Van Geel en Jan Van Looveren. Voor die laatste twee betekende ‘Spamalot’ destijds hun grote doorbraak

Maar de meest opvallende rol is weggelegd voor Erik Van Looy. De presentator verleent zijn stem aan God. “Ik voelde me heel vereerd toen ze me vroegen, al besefte ik nadien wel dat ze zoiets alleen maar vragen aan een oude man. Dus dat is best wel confronterend. Jezus zal ik nooit meer kunnen spelen.” Zelf staat Erik, die grote fan is van Monty Python, ook niet op de planken. “Wegens tijdsgebrek, maar ik zou wel graag eens willen acteren. Alleen kan ik niet goed teksten onthouden.” Ondertussen is Erik volop bezig met de voorbereidingen van een nieuw seizoen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ en heeft hij al enkele interessante namen kunnen strikken.”

De musical Monty Python’s Spamalot speelt nog tot en met 13 april in de Antwerpse Stadsschouwburg. Tickets via deepbridge.be.

Deze BV’s waren aanwezig op de première:

“Mijn bomma was Britse, dus ik ben wel vertrouwd met die droge humor”, zegt Lesley-Ann Poppe aan de zijde van Kevin. “Helaas ben ik niet zo grappig.”

Marleen Merckx poseerde na de voorstelling met Erik Van Looy.

“Ik ben grote fan van Monty Python”, aldus ‘Undercover’-acteur Manou Kersting die zoon Billy-Bob meenam. “Voor mij kan het niet gek genoeg zijn.”

‘Familie’-acteur Ray Verhaeghe was op stap met kleinzoon Daan. “Iets dat goed gemaakt is, kan generaties lang meedraaien.”

“Als kind deed ik dikwijls aan zwaardgevechten met bijhorende helmen en schilden”, zegt ‘Familie’-acteur Jo Hens aan de zijde van acteurskoppel Tinne Oltmans en Juan Gerlo.

“Ik hoop vanavond goed te kunnen lachen”, klinkt het bij Johny Voners die echtgenoot Annemie meenaam.

“Ik hou van onnozele humor, dus dit is perfect voor mij”, aldus ‘Nachtwacht’-acteur Louis Thyssen met naast zich vader Peter.

Gilles Van Bouwel kwam naar de première met Vincent, een vriend. “Het enige wat ik van Monty Python nog herinner zijn die kokosnoten die tegen elkaar worden geslagen.”

De cast van #LikeMe, de hype van het moment, tekende ook present.

Gisteren gaven ze elkaar nog in het grootste geheim hun jawoord en vandaag kwamen ze feesten op de première van Spamalot. “Ik weet zelfs niet of we nog een trouwfeest gaan geven”, aldus Dirk Van Vooren. “We zijn vooral getrouwd uit praktische overwegingen. We hebben net een huis gekocht.”