IN BEELD. Eins, zwei, zaufen! Moose Bar XXL laat Sportpaleis weer vollopen met 15.000 man

Met 15.000 opeengepropt in lederhosen en al 'zaufend' van 25.000 liter bier, 18.000 shotjes en ter compensatie 25.000 liter water. Hét bevrijdingsfeest heet Moose Bar XXL. "Wàt een gevoel, wàt een adrenalinestoot. Eindelijk mag het weer," halen De Romeo's opgelucht adem na anderhalf jaar zonder total lossgaan. De eer was aan hen, Kobe Ilsen & Viktor Verhulst en Sam Gooris om de massa op te hitsen. "Alsof we anderhalf jaar niet anders gedaan hebben!"

“Voor mij ‘ne goeie frisse met een handvat alstublieft’!” Sam Gooris (48) geeft het goede voorbeeld en zet na zijn ‘Basketsloefkes’ en ‘Laat Het Gras Maar Groeien’ nog een stapke in het nachtleven. “Hier geniet ik nu echt van zie. Na heel die coronabazaar, eindelijk feest. En wat voor één. Dit is een moment om te koesteren, met iedereen terug het normale leven inzetten”, zegt hij. “Ik ben blij dat het er eindelijk van gekomen is, want Yves (Smolders is organisator van Moose Bar XXL en baas van discotheek Versuz, red.) trekt al langer aan m’n mouw - wij zijn al bevriend sinds onze kindertijd. Maar pas nu is het gelukt met de agenda. Gooriske is er al 48, meer dan twee optredens per dag doe ik niet meer. Dit weekend heb ik er vijf, da’s stevig. Maar ik heb dat zò gemist.”

Sam Gooris: "Gooriske is er al 48, meer dan twee optredens per dag doe ik niet meer. Dit weekend heb ik er vijf, da's stevig. Maar ik heb dat zò gemist."

Vijf optredens op een weekend: de goeie tijden zijn duidelijk terug. Bij De Romeo’s waren het er zaterdag alleen al vìjf. En acht in totaal. “Fysiek best pittig, overschot hadden we niet. Maar ‘t was gewéldig. We zijn weer total loss. Een topavond”, reageren Gunther (45) en Davy (45). “Ik doe mijn lederhosen niet meer uit vandaag, ik ga erin slapen, jawel”, lacht Chris (53) van opwinding. Dat ‘t een weekend vol ‘Adrenalina’ is, vat Davy al lachend samen, met een knipoog naar hun nieuwste single die duidelijk op geen beter moment gelost kon worden. “’T is alsof dit nooit is weggeweest en da’s een heel raar besef. Want ‘wat hebben wij het afgelopen anderhalf jaar dan gedaan?’, vraag ik mij af. Die periode bestaat precies niet meer”, merkt Chris. “Wij zaten in die skilift en konden al eens over die 15.000 koppen kijken. Allemaal bij elkaar, opeengepropt zonder mondmasker. Het voelde zò normaal dat ik er zelfs niet aan gedacht heb of dit wel normaal ìs, voor de periode waaruit wij komen.”

De Romeo's: "Het voelde zò normaal dat ik er zelfs niet aan gedacht heb of dit wel normaal ìs, voor de periode waaruit wij komen."

Organisator Yves Smolders genoot elke seconde, tot 5 uur ‘s ochtends toen de laatste feestbeesten vertrokken. “Waanzinnig om 15.000 man op hetzelfde tempo en in dezelfde blije sfeer te zien genieten. Géén enkele vechtpartij, géén enkel incident. Hier wordt een mens gelukkig van.” Hetzelfde bij het tellen van het drankverbruik. Liefst 25.000 liter bier, 18.000 shotjes en 25.000 liter water. “Er is 10 procent meer gedronken dan voor corona, en toen zaten wij al hoog qua drankverbruik.”

De tickets voor de nieuwe editie van Moose Bar XXL op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari in het Sportpaleis gaan vanaf nu in verkoop. Info en tickets via moosebar.com

Sean Dhont (37) en zijn vriendin Maithé Rivera (22) halen hun innerlijke Heidi und Anton aus Tirol naar boven. Het kersverse koppel kan die après-skisfeer wel smaken en kocht een matching outfit.

Moose Bar XL in sportpaleis Antwerpen

‘Mooi zo!’, deze nieuwe boyband. Jan Smit, Gert Verhulst en James Cooke doken als special guest op bij dj-duo Ilsen & Verhulst. Het vijftal nam midden dit jaar een single op en bracht ‘m voor het eerst live in een vol Sportpaleis. “Waanzìn!”

Moose Bar XL in sportpaleis Antwerpen

Dikke liefde tussen Thibau Nys (18) en zijn nieuwe vlam, Anna Eikendal (19). Vrijdag werd de zoon van Sven Nys (45) nog zesde op het WK wielrennen bij de beloften. Geen overwinning zoals zijn Europese titel eerder, maar toch reden om te vieren. Thibau is sinds enkele maanden samen met de Nederlandse sprintster en treedt daar voor het eerst mee naar buiten.

Thibau Nys en Anna Eikendal

Sven Nys was net als zijn zoon van de partij. De ex-veldrijder maakte het gezellig met Kobe Ilsen en James Cooke, die samen optraden.

Moose Bar XL in sportpaleis Antwerpen

Glenn, Jimmy, Koen en Jean-Marie van Get Ready schitterden als tijdens hun hoogdagen.

Moose Bar XL in sportpaleis Antwerpen

