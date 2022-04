IN BEELD. Een vliegende Peter en Tom Waes in een chocopot: dit was de afscheidsshow van Peter Van De Veire

Celebrities “Haar eerste man had een affaire met haar stiefvader”: Liza Minnelli kreeg al heel wat rake klappen te verduren

Will Smith (53) was niet de enige ster die met veel aandacht ging lopen tijdens de Oscars, ook filmlegende Liza Minnelli (76) - en dan vooral haar slechte gezondheidstoestand - ging veelvuldig over de tongen. De ‘Cabaret’-actrice en zangeres verscheen namelijk op het podium in een rolstoel en kwam verward over tijdens haar speech. Volgens verschillende media het gevolg van een aandoening die het icoon begin jaren 2000 al teisterde, al is dat niet officieel bevestigd. Minnelli krijgt hiermee een zoveelste klap te verduren, nadat haar leven eerder al getekend werd door vier echtscheidingen, de tragische dood van haar moeder en zware verslavingen. “Liza is een topvrouw, maar zodra ze een druppel alcohol drinkt, verandert ze in een monster.”

