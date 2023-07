IN BEELD. Een terugblik op de glansrijke carrière van Martine Tanghe

BV Sergio Quisquater compenseer­de zijn minderwaar­dig­heids­com­plex met gevaarlij­ke stunts: “Ik had al twee keer dood moeten zijn”

Sergio Quisquater (58) heeft een nieuwe single: ‘Supermagnifique’. Een liedje met new wave-invloeden, muziek die in de jaren 80 bijzonder populair was. “In die periode ligt mijn muzikaal hart”, vertelt hij in ‘Primo’. Dat is ook de tijd van z’n wilde jeugdjaren waar hij graag op terugblikt. “Ik heb nooit langer dan een nacht in de bak gezeten”.