IN BEELD. Een ‘Bachelor’-kandidate, een Filipijnse miss en een vriendin van Tanja Dexters: een van deze dames wordt Miss België

Showbizz Ex-K3’tje Josje wil zwangere Hanne wel vervangen tijdens ‘De Grote Sinter­klaas­show’: “Lijkt me leuk”

Wie gaat Hanne vervangen tijdens ‘De Grote Sinterklaasshow’? Dat is dé vraag waar iedereen het antwoord op wil weten. ‘K2 zoekt K3’-kandidate Diede, die het zwangere K3’tje vervangt tijdens de K3-shows in Nederland, is het alvast niet. Is het dan misschien wel voormalig K3-lid Josje? Op haar Instagram Stories geeft de blondine alvast aan dat ze een eenmalige comeback best ziet zitten.

17 november