IN BEELD. Dries en Kat Mertens poseren voor het eerst in tijden weer samen op de Gouden Schoen TK

16 januari 2019

20u54 2 Showbizz Vanavond wordt in het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs voor de 65ste keer de Gouden Schoen uitgereikt, en daar hoorde natuurlijk een rode loper-moment bij. Daar kwamen Dries Mertens en zijn vrouw Kat als laatste opdagen - ze waren pas om vier uur ‘s middags op het vliegtuig in Milaan gestapt - maar de twee gingen wel met alle aandacht lopen. Het was immers jaren geleden dat de twee nog eens samen poseerden op een rode loper.

De jurk van Kat kwam overigens ook uit Italië. “Ik heb echt moeite gedaan voor deze avond”, vertelde ze. “Ik vond deze jurk in een winkel in Napels en ik voel me echt een beetje Jessica Rabbit nu”, klonk het lachend. Dries koos dan weer voor een Belgisch pak, gemaakt door Café Costume. “Ik vind het wel plezant om me eens op te kleden voor zo’n gelegenheden, maar mijn schoenen komen gewoon van de Zara.”

Ook Guga Baúl was aanwezig vanavond. “Ik heb niet speciaal een nieuw kostuum gekocht”, liet hij weten. “Zo modebewust ben ik helemaal niet. (lacht) Al denk ik dat ik met mijn strikje hier toch niet missta. En volgens mij draag ik nu ook de kleuren van de winnaar, want ik hoop dat Hans met de trofee naar huis gaat.”

De kersverse Miss België, Elena Castro Suarez, mocht al meteen haar eerste publieke evenement afwerken. “Ik heb een jurk aan van Atelier EXC en juwelen van Orage. Deze jurk droeg ik ook tijdens de verkiezing trouwens - hij is niet van mij, maar ik mag die wel dragen als er evenementen zijn. Ik vind het een heel elegant exemplaar. Of ik hier vanavond een voetballer wil strikken? Dat niet, maar kijken mag altijd he.” (lacht)

Nathalie, de vrouw van Marc Coucke, koos voor een jurk van Elie Saab. “Dat was een cadeautje van Marc uit Parijs. Of hij het zelf gekozen heeft? Nee, dat hebben we samen gedaan. Om mijn outfit af te werken koos ik wel voor gouden accessoires. Ik ga ervan uit dat we de Gouden Schoen niet zullen binnenhalen, dus dan breng ik zelf wat goud mee.”

Ook Coucke zelf stak wat werk in zijn outfit. “Voor een man is het niet gemakkelijk om hip te zijn, en zeker niet naast zo’n mooie vrouw. Maar ik heb het toch geprobeerd, vandaar de sneakers.”

Hamdi Harbaoui koos voor een jas van Philipp Plein. Zijn vrouw Meriem koos voor een gouden exemplaar met een duizelingwekkend decolleté en pailletten.

Lior en Gal Refaelov.

Geoffry Hairemans en zijn vriendin Sevgi Kankotan.

Benoit and Dorothee Poulain.

Hans Vanaken en vriendin Lauren.

Frank De Bleeckere bracht zijn dochter Camille mee.

Ivan Leko en partner

Bondscoach Roberto Martinez en zijn vrouw Beth.

Michel Louwagie en Anne Sophie Vandeginste

Jacky Mathijsen en partner

Michel Verschueren en partner.

Anthony Van Loo en zijn vrouw Evelien.

Ruslan Malinovskyi en zijn vriendin Roksana.

Michel Preud’homme en zijn gezin

Kristof Vandersmissen en partner

Johan Boskamp

Franky Van der Elst en partner.

Jorn en Lio Van Camp