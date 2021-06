IN BEELD. Dolverliefde Frances Lefebure en Boris Van Severen poseren voor het eerst samen op filmpremière 'Mijn vader is een saucisse'

Lachen naar de fotograaf en je mooiste outfit aantrekken: bekend Vlaanderen is het duidelijk nog niet verleerd om te schitteren op een rode loper, ook als is het door corona vele maanden geleden. En dus waren er tijdens de eerste FFO Night, een initiatief van Filmfestival Oostende dat met enkele Vlaamse avant-premières de filmmakers, distributeurs en bioscopen wil ondersteunen bij de heropstart van de sector, alleen maar blije gezichten te bespeuren. En ook verliefde blikken, want actrice en presentatrice Frances Lefebure poseerde voor het eerst samen met haar vriend, acteur Boris Van Severen, nadat de twee in april van vorig jaar hun relatie officieel bekendmaakten op Instagram. “Het is de eerste keer dat we als koppel naar de bioscoop gaan, maar muilen in de zaal zit er niet in met die mondmaskers”, lacht Frances die nog steeds heel gelukkig is met Boris. Het koppel is trouwens van plan om samen een huis te kopen en zoekt een moderne woning in de groene rand rond Gent. Met terras of een tuin. “Alle tips zijn welkom. En de gouden tip krijgt van ons een kist champagne en een barbecue cadeau.”

Net als de andere BV’s kwamen ze kijken naar de nieuwe Vlaamse films ‘Mijn vader is een saucisse’, over de band tussen vader Paul en zijn dochter Zoë. Wanneer hij op een dag plots zijn job als bankier opgeeft om acteur te worden, denkt de familie dat hij gek geworden is. Zoë is de enige die gelooft dat haar vader een geweldige acteur is, klaar om ontdekt te worden. Een echte familiefilm met een goede portie humor en een ontroerend vader-dochterverhaal. Met in de hoofdrol onder andere Johan Heldenbergh en Hilde De Baerdemaeker.

‘Mijn vader is een saucisse’ speelt vanaf 23 juni in de bioscoop. Meer informatie voor de FFO Nights via filmfestivaloostende.be.

Frances Lefebure en Boris Van Severen wisselen heel wat verliefde blikken uit.

Frances Lefebure poseert ook samen met Daphne Wellens. De twee spelen samen in de nieuwe Streamz-reeks ‘F*** you very, very much’.

Hoofdrolspeler Johan Heldenbergh nam zijn vrouw Fien mee naar de première van ‘Mijn vader is een saucisse’. In de film kruipt hij ook effectief in een worstenkostuum.

Een trotse Oostendse burgemeester Bart Tommelein met zijn gezin op de rode loper.

De Buurtpolitie-actrice Charlotte Degroof speelt een regisseuse in ‘Mijn Vader is een saucisse’. “De film heeft vooral een mooie boodschap: toon jezelf en volg je buikgevoel”, vertelt ze aan de zijde van haar vriend Jonas.

Actrice Anne Somers maakte er een gezellig avondje uit van met haar dochter Mathilde.

“Ik ben zo blij dat de bioscopen weer open zijn, want ik heb het hard gemist”, aldus De Buurtpolitie-acteur Tim Ost.

Bruno Wyndaele zakte af naar de koningin der badsteden met zijn partner Jes.

“Een lekkere saucisse tussen een broodje en met wat ketchup erbij kan zo hard smaken”, zegt kok Sandra Bekkari.

Een stralende Hilde De Baerdemaeker aan de zijde van haar man Pieter. Zij vertolkt de rol van straffe en ambitieuze zakenvrouw die de carrièreswitch van haar man, gespeeld door Johan Heldenbergh, niet snapt.

Actrice Joke Devynck poseerde met vriendin Valery voor de fotografen.

