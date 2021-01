IN BEELD. Dit zijn de 33 finalistes voor Miss België 2021

Showbizz Ex-Miss Lenty Frans over haar outing: “Ik werd pas deze zomer voor het eerst verliefd op een vrouw”

5 januari Ze kroonde zich tot Miss België en later ook tot mooiste van Europa bij Miss World, maar nooit slaagde iemand erin haar hart te veroveren. Vandaag is 'eeuwige vrijgezel' Lenty Frans verliefd. Op Leonie Witters, zo meldt ze via Instagram. Wij spraken met haar over haar liefdesleven, hoe ze Leonie leerde kennen en waarom ze er nu meer naar buiten treedt. "Ik hoop met mijn outing een 'last' te kunnen wegnemen bij wie ermee worstelt.”