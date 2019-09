IN BEELD. Dit zijn de 32 finalistes van Miss België 2020 JOBG

29 september 2019

11u25 0 Showbizz Elena Castro Suarez (19) is nog voor enkele maanden de mooiste van ons land, maar de zoektocht naar haar opvolgster is al bezig. In dancing Carré in Willebroek stelde zaterdagavond de nieuwe lichting meisjes zichzelf voor in - hoe kan het ook anders - bikini.

Dit jaar strijden er geen 30 maar wel 32 finalistes voor het kroontje van Miss België 2020. De missverkiezing bestaat 90 jaar, waarvan 15 jaar onder het bewind van Darline Devos, en daarom wil het comité de kans geven aan twee extra meisjes om de felbegeerde kroon te winnen. Eind oktober trekken de 32 finalisten met de huidige Miss België Elena richting het Baron Resort in Sharm El Sheik om een weekje van de zon te genieten. Maar vooral om alle filmpjes en fotoshoots voor de grote verkiezing in te blikken. Op 11 januari 2020 volgt dan het moment van de waarheid in het Plopsa Theater in De Panne.

(lees verder onder de video)

De lange weg richting het kroontje is vanaf 14 oktober te volgen op Eclips TV, de zender die de verkiezing op 11 januari live zal uitzenden. Huidig Miss België, Elena Castro Suarez presenteert op die zender vanaf 28 oktober het dagelijkse fitnessprogramma ‘Eclips in Beweging’.