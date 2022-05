IN BEELD. Disneyland Paris opent gloednieuwe Marvel-zone op 20 juli

In de gloednieuwe attractie Spider-Man W.E.B. Adventure schakelt Peter Parker - gespeeld door Tom Holland - de aanwezige bezoekers in om vanuit een speciale cabine op spinnenwebben te schieten om zo de op hol geslagen spinnenrobots uit te schakelen. Daarnaast werd Rock ‘n’ Roller Coaster omgebouwd tot Avengers Assemble: Flight Force. Iron Man en Captain Marvel vragen je hulp om een intergalactische dreiging af te weren in deze hyperspannende attractie. Het baanverloop van de achtbaan blijft vrijwel hetzelfde, maar de rest werd volledig vernieuwd met onder andere een futuristische ronde voorgevel, nieuwe groenstroken met bomen, planten en gras én een high-tech wachtrij met nieuwe pre-show. Tussen beide attracties staat ook de Quinjet, het kenmerkende vliegtuig van de Avengers.

In het nieuwe nieuwe themagebied is er ook een meet-and-greet-locatie die de naam Hero Training Center kreeg. Voorts zal je er regelmatig verschillende Marvel-superhelden, waaronder Black Panther en Thor, tegen het lijf lopen en is er een speciale Marvel-souvenirwinkel. Ook aan de hongerigen is er gedacht. Zo is er het zelfbedieningsrestaurant Stark Factory en het buffetrestaurant PYM Kitchen, gebaseerd op de Ant-Man-films. En voor wie geen genoeg krijgt van de superhelden is er ook nog Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, het eerste hotel ter wereld gewijd aan Marvel-kunstwerken