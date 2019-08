IN BEELD. Disneyland Parijs pakt uit met nieuwe ‘Frozen’-attractie (en vele andere hoogstandjes) MVO

28 augustus 2019

18u33 26 Showbizz Op ‘Frozen 2' is het nog eventjes wachten, maar de eerste beelden van de nieuwste ‘Frozen’-attractie in Disneyland Parijs krijgen we alvast te zien. Het park heeft daarnaast nog meer grootse uitbreidingsplannen en zal er tegen 2025 helemaal anders uitzien.

Deze winter al kunnen bezoekers genieten van de nieuwe ‘Frozen’-belevenis. Die attractie moest immers niet van de grond af gebouwd worden. Ze vervangt het oude ‘Art Of Disney Animation’ in het Walt Disney Studios-park. Het wordt geen klassieke attractie, maar een interactieve musical die elke dag meerdere keren opgevoerd zal worden. Aan het einde van de show komen fans oog in oog te staan met hun idolen voor een meet & greet met Anna, Elsa en Olaf. ‘Animation Celebration’, zoals de attractie gaat heten, opent op 17 november de deuren.

Jammer genoeg is deze attractie maar tijdelijk. Maar niet getreurd, vanaf 2023 gaat er een vollédige ‘Frozen’-wereld open. Het Studios-park gaat namelijk uitbreiden, en men is van plan om het magische koninkrijk van Arendelle tot leven te wekken.

(Lees verder onder foto’s)

Maar daar stopt het niet. Disney heeft nog veel meer in petto. Tijdens D23, de officiële Disney-beurs die plaatsvond in Californië, werden de verdere plannen voor de uitbouw van het park uit de doeken gedaan. De meest opvallende gaan over een extra stuk park met helemaal geweid zal zijn aan de Avengers. Wie net zo stoer wil zijn als zijn of haar favoriete superhelden, kan binnenkort naar de ‘Avengers Campus’, waar bezoekers onder meer hun idolen kunnen ontmoeten, maar ook zelf in training kunnen gaan bij S.H.I.E.L.D., de organisatie die steeds op zoek is naar nieuwe helden met superkrachten.

(Lees verder onder foto’s)

Eén van de blikvangers van Avengers Campus, het nieuwe themagebied rond Marvel, wordt zonder twijfel de interactieve darkride Spider-Man. Bezoekers gaan in deze nieuwe attractie, die over enkele jaren klaar moet zijn, zelf ervaren hoe het is om een superheld te zijn. Met een 3D-bril op hun neus mogen ze plaatsnemen in een Web Slinger, een voertuig voor vier personen, voor een doldwaze rit.

Het verhaal van deze attractie speelt zich af in de fictieve Worldwide Engineering Brigade waar uitvindingen worden ontwikkeld die mensen superkrachten geven. Als aspirant-uitvinders krijgen de gasten de kans om net als Spider-Man spinnenwebben te schieten. Maar de rit loopt echter niet zoals gepland. Kleine robots in de vorm van spinnen slaan op hol en Spider-Man roept de hulp in van zijn bezoekers om hen te verslaan.

Daarnaast krijgt ook superheld Ant-Man een eigen restaurant in Avengers Campus. Bezoekers in het Walt Disney Studios Park kunnen een hapje gaan eten bij Pym Test Kitchen. Die naam verwijst naar Pym Particles, een substantie om alles te doen groeien of krimpen. En dat gaan ze nu ook doen met voedsel in het restaurant.

Om het helemaal af te maken wordt tegen die tijd ook het hotel New York helemaal omgebouwd naar het Marvel-thema.

(Lees verder onder foto’s)

Ook fans van ‘Star Wars’ komen aan hun trekken. We weten als sinds eind vorig jaar dat Galaxy’s Edge, het themagedeelte dat ondertussen al in de V.S. is gebouwd en geopend, binnenkort ook naar Parijs komt.

Parkgangers kunnen er onder meer proeven van ‘lokale’ lekkernijen uit de ruimte, zoals blauwe melk en groene melk, maar ook van een spectaculaire nieuwe attractie. Die zou de bezoekers van het park op een levensechte ruimtereis sturen.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer welk nieuw parkgedeelte geopend zal worden, maar wel liet Disney weten dat alle werken tegen 2025 zullen zijn afgerond.