IN BEELD. Dimitri Vegas schittert als bad guy in laatste ‘Jurassic World’-film: “Jongensdroom die uitkomt”

ShowbizzVanavond vond in Kinepolis Antwerpen de Belgische première plaats van ‘Jurassic World: Dominion’, het derde en laatste deel in de ‘Jurassic World’-rebootreeks en de zesde film in de ‘Jurassic’-franchise met dinosaurussen in de hoofdrol. Op de rode loper geen Chris Pratt, maar wel BV’s én Dimitri Vegas. Die laatste vertolkt een klein rolletje in deze kaskraker.

“Ik speel een slechterik in deze kaskraker”, aldus de Belgische dj die voor de opnames in september 2020 naar Londen trok. “Ik ben zeer dankbaar om een deeltje te mogen uitmaken van een legende, een tijdperk dat mijn kindertijd fantastisch heeft gemaakt. ‘”Het was een jongensdroom van mij om ooit in een ‘Jurassic’-film mee te spelen, mijn studio staat nog steeds vol dino’s, dus dat mag ik afvinken van mijn bucketlist. En ik hoop de film ooit te zien met mijn zoontje London (bijna 1). Al zal hij wel schrikken om de papa met lang haar te zien.”

En de dj heeft de smaak van het acteren goed te pakken. Na kleinere rolletjes in ‘Patser’ en ‘Lukas’ (met Jean-Claude Van Damme) is hij deze zomer ook te zien in de Belgische actiekomedie ‘H4Z4RD’ waarin hij de hoofdrol speelt. “En ik heb nog andere filmprojecten in binnen- en buitenland op de planning staan. De naam Dimitri Vegas opent wel deuren voor audities, maar nadien moet je je telkens opnieuw bewijzen. Het acteren moet ik van nul opbouwen terwijl ik in de muziekbusiness al veel bereikt heb.” Maar toch wil Dimi niet kiezen tussen het deejayen en het acteren. “Ik wil beide combineren. Zolang er geen opnames zijn tijdens Tomorrowland, is er geen probleem.”

‘Jurassic World: Dominion’ speelt zich vier jaar na de verwoesting van Isla Nublar af. Dinosaurussen leven – en jagen – nu overal ter wereld. Het kwetsbare evenwicht tussen dinosaurussen en mensen zal de toekomst opnieuw vormgeven. Voor eens en altijd wordt duidelijk of de mens bovenaan de voedselketen kan blijven in een wereld die hij moet delen met de meest angstaanjagende wezens die ooit hebben geleefd. ‘Dominion’ is het spectaculaire einde van het Jurassic-tijdperk, waarin twee generaties acteurs voor het eerst samenkomen. Chris Pratt en Bryce Dallas Howard worden vergezeld door Laura Dern, Jeff Goldblum en Sam Neill.

De film speelt vanaf 8 juni in de bioscoop.

Dimitri Vegas, die meespeelt in Jurassic World Dominion’ nam zijn vrouw Anouk mee. En zij is natuurlijk apetrots op haar ventje.

Lesley-Ann Poppe kwam kijken met manlief Kevin, zoon Gabriël en dochtertje Lily-Jane. “Al mijn kinderen zijn verzot op dino’s, we hebben er thuis wel honderden staan.”

“Ik zou graag eens in het echte leven dinosaurussen tegenkomen, want ik vind het prachtige beesten”, aldus Miss België 2018 Angeline Flor Pua aan de zijde van haar vriend Vince.

Amy van K2 Zoekt K3 nam haar verloofde Aaron mee naar de première. “Alle films van Jurassic zijn goed”, klinkt het.

“Voor mij is Jurassic puur jeugdsentiment”, zegt Gilles Van Bouwel met naast zich goede vriend Matthias. “Al mocht ik destijds de eerste niet zien van mijn ouders omdat ze die te griezelig vonden voor mij. Maar nadien heb ik mijn schade serieus ingehaald”

“Chris Pratt is niet alleen een goede acteur, maar ook een knappe”, vertelt zangeres Noa Neal met naast zich verloofde Philippe.

Maureen en Sieg De Doncker maakten er een avondje uit van zonder dochter Nelle. “Die hebben we bij de oppas gedropt”, klinkt het. En het koppel is blij dat de acteurs van Jurassic Park ook weer meedoen in deze film.

“Ik zou me heel graag eens verkleden als een dinosaurus”, grapt Sam De Bruyn aan de zijde van man Wannes. “Maar heel angstaanjagend zal ik niet zijn.”

Televisiekok Loïc Van Impe was op stap met schoonbroer Arno en goede vriend Lennert. “Vroeger veel met dino’s gespeeld.”

De Mol-finalist Yens genoot van een gezellige avond met Marie-Sophie.

Voor een goede film zakt Fabrizio Tzinaridis graag af naar de bioscoop.

Basketters Jean-Marc Mwema en Matt Tiby hebben duidelijk geen schrik van dino’s.

