IN BEELD. Deze zomer zinkt de ‘Titanic’ in het Donkmeer in Berlare (samen met Michiel De Meyer en de vriend van James Cooke) IDR

14 augustus 2019

07u36 1 Showbizz Normaal gesproken ligt Berlare er vredig bij, maar eind deze zomer vormt het plaatselijke Donkmeer de locatie voor de spectaculaire openluchtmusical ‘Titanic’. De hoofdrollen in dit spektakelstuk zijn onder andere weggelegd voor voormalig ‘Thuis’-acteur Michiel De Meyer, ‘Familie’-gezicht Peter Bulckaen en ‘Tegen De Sterren Op’-grapjas Ivan Pecnik.

Samen met de rest van de cast krijgen zij bovendien het gezelschap van zo’n honderd figuranten om de opvoering compleet te maken. Om dat alles in goede banen te leiden, werd het Donkmeer voor de gelegenheid ook nog eens uitgebreid met een ponton, wat voor 150m² extra speelvlak zorgt. “Het is een hele uitdaging, maar ik ben blij dat we de show hier kunnen brengen”, klinkt het bij regisseur Tijl Dauwe. “We vertellen het verhaal van Titanic, en da’s - voor alle duidelijkheid - niet hetzelfde als het verhaal van Rose en Jack uit de gelijknamige film. De toeschouwer zal dus zeker nog verrast worden, ook al is de uiteindelijke tragische afloop gekend.”