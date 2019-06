IN BEELD. Deze sterren gingen met hun fans naar het eindejaarsbal DBJ

09 juni 2019

11u11 0 Showbizz Vorige week vergezelde Khloé Kardashian (34) een superfan naar zijn eindejaarsbal van de middelbare school. Narbeh, die een Kardashian-fanaccount runt op sociale media, was blij als een kind dat hij kon uitpakken tegen zijn vrienden. Maar Khloé is niet de enige wereldster die een fan de dag van zijn leven bezorgde op het schoolbal.

Kylie Jenner

Kylie Jenner kreeg zelf nooit de kans om naar een eindejaarsbal te gaan omdat ze thuis les kreeg en dus deed ze dat voor de eerste keer in het gezelschap van ene Albert Ochoa. Die kloeg op sociale media dat zijn date hem had laten stikken en dus hielp Jenner de jongen een handje. “Iedereen wilde nadien mijn vriend zijn”, liet Ochoa achteraf weten aan Teen Vogue.

Demi Lovato

Demi Lovato had in de kleuterklas aan haar beste vriend Nolan Narddechia beloofd dat wanneer ze achttien waren, ze samen naar het bal zouden gaan. Doorheen de jaren was Lovato uitgegroeid tot een wereldster, maar toch hield ze haar belofte. Ze verscheen in Rolls Royce op het bal en stapte uit in een prachtige rode jurk.

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens liet haar goed hart zien door samen met Cesar Guerrero naar zijn eindejaarsbal te gaan. De 17-jarige jongen leed toen aan kanker, maar had die avond de tijd van zijn leven. “Het was fantastisch, bedankt om tijd vrij te maken”, schreef Guerrero nadien op sociale media.

Rihanna

De jongerenzender MTV wijdde ooit zelfs een tv-programma aan het eindejaarsbal. Bekendheden kozen een school uit en vervolgens een jongen of meisje die geen date had op het bal. Rihanna koos voor Richard op - ook voor haar - haar eerste schoolbal.

Taylor Swift

Net als Rihanna deed ook Taylor Swift mee aan het galabal-programma op MTV. Ze koos uiteindelijk voor With Wright van een middelbare school uit Alabama. “Hij was ontzettend lief en all-American”, zei ze daar achteraf over.

Drake

Drake verraste zijn neefje toen hij plots verscheen op zijn eindejaarsbal. Hij had al wel een date, maar dat maakte de Canadese rapper niet uit. Hij huurde een Rolls Royce voor het koppel en gaf nadien een feest voor hen en 400 vrienden.

Tupac

Geen sociale media in de tijd dat Tupac een ster was. Superfan Kia Chenelle besloot de rapper een brief te schrijven om hem uit te vragen voor haar eindejaarsbal en tot haar grote verbazing kwam hij opdagen. In een limo nog wel, bovendien gaf hij haar 1000 dollar om een jurk te kopen.